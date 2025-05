Beach soccer, Italia beffata a 2″ dal termine del supplementare dal Senegal nei quarti dei Mondiali

Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia ai Mondiali 2025 di beach soccer, in corso alla The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles): gli azzurri vengono beffati a 2″ dal termine del tempo supplementare dal Senegal, che si impone per 4-3.

Nel primo tempo l’Italia viene colpita a freddo dopo appena 19″ dalla rete di Mamour Diagne, che sfrutta un rimpallo favorevole e trafigge gli azzurri. L’Italia fa la partita, ma non riesce a sfondare, con gli africani che si difendono in maniera ordinata, chiudendo sullo 0-1.

Nella seconda frazione gli azzurri impattano con Tommaso Fazzini dopo poco più di 2′, poi ribaltano il punteggio con la rete di Emmanuele Zurlo, che firma il 2-1 a metà tempo. Il Senegal non esce dalla partita e riesce a pervenire al pareggio con Sanou Laye Thiaw.

L’Italia torna a condurre con la marcatura di Camillo Marchesi e chiude il secondo parziale sul 3-2, ma gli africani alzano la pressione nell’ultimo periodo, trovando il 3-3 con Ousseynou Faye dopo poco più di un minuto. Le squadre non si fanno male ulteriormente e si va al tempo supplementare.

Durante i 3′ di extra time le due formazioni sembrano avere più paura di perdere che forza di vincere, ma quando tutto lascia presagire l’epilogo ai rigori, nell’ultimo affondo a disposizione, a 2″ dalla sirena finale, Mamour Diagne trafigge ancora gli azzurri e li elimina dal Mondiale con la rete del 3-4.