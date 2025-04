Calendario Mondiali beach soccer 2025: programma, orari, tv, streaming

L’Italia del beach soccer si è qualificata per i Mondiali 2025, che si terranno alla The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles), da giovedì 1° maggio a domenica 11: gli azzurri nella prima fase a gironi giocheranno nel Gruppo D.

La Nazionale italiana affronterà venerdì 2 maggio alle 13.00 l’Oman, domenica 4 alle 17.00 il Brasile e martedì 6 alle 13.00 El Salvador. Le prime due classificate approderanno ai quarti, in programma giovedì 8, mentre le semifinali si giocheranno sabato 10, infine le finali per il 3° e per il 1° posto sono previste domenica 11.

I Mondiali 2025 di beach soccer saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD per i match dell’Italia, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play per gli incontri dell’Italia, ed a FIFA+ per tutte le sfide, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport per le partite dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2025

The Paradise Arena di Victoria, sull’Isola di Mahé (Seychelles)

Prima fase a gironi

Giovedì 1° maggio

13.00 Guatemala-Giappone (Gruppo A)

14.30 Mauritania-Iran (Gruppo B)

17.00 Seychelles-Bielorussia (Gruppo A)

18.30 Portogallo-Paraguay (Gruppo B)

Venerdì 2 maggio

13.00 Italia-Oman (Gruppo D)

14.30 Cile-Tahiti (Gruppo C)

17.00 Brasile-El Salvador (Gruppo D)

18.30 Spagna-Senegal (Gruppo C)

Sabato 3 maggio

13.00 Giappone-Bielorussia (Gruppo A)

14.30 Paraguay-Iran (Gruppo B)

17.00 Seychelles-Guatemala (Gruppo A)

18.30 Mauritania-Portogallo (Gruppo B)

Domenica 4 maggio

13.00 Oman-El Salvador (Gruppo D)

14.30 Tahiti-Senegal (Gruppo C)

17.00 Brasile-Italia (Gruppo D)

18.30 Spagna-Cile (Gruppo C)

Lunedì 5 maggio

13.00 Bielorussia-Guatemala (Gruppo A)

14.30 Paraguay-Mauritania (Gruppo B)

17.00 Giappone-Seychelles (Gruppo A)

18.30 Iran-Portogallo (Gruppo B)

Martedì 6 maggio

13.00 El Salvador-Italia (Gruppo D)

14.30 Senegal-Cile (Gruppo C)

17.00 Oman-Brasile (Gruppo D)

18.30 Tahiti-Spagna (Gruppo C)

Seconda fase ad eliminazione diretta

Giovedì 8 maggio

13.00 1A-2B (Quarto di finale) (25)

14.30 1B-2A (Quarto di finale) (26)

17.00 1C-2D (Quarto di finale) (27)

18.30 1D-2C (Quarto di finale) (28)

Sabato 10 maggio

16.00 Vincente 25-Vincente 27 (Semifinale) (29)

17.30 Vincente 26-Vincente 28 (Semifinale) (30)

Domenica 11 maggio

16.00 Perdente 29-Perdente 30 (Finale per il terzo posto)

17.30 Vincente 29-Vincente 30 (Finale)

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per i match dell’Italia.

Diretta streaming: Rai Play per gli incontri dell’Italia, FIFA+ per tutte le sfide.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.