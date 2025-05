Beach soccer, Italia eliminata ai Mondiali. Brasile scatenato, Portogallo e Bielorussia col brivido

Bielorussia-Senegal e Portogallo-Brasile saranno le semifinali dei Mondiali 2025 di beach soccer, che si disputeranno sabato 10 maggio sulla splendida sabbia di Victoria, capitale delle meravigliose Isole Seychelles. L’Italia è stata beffata dal Senegal a due secondi dal termine del tempo supplementare, cedendo per 4-3 contro i Campioni d’Africa. La rete di Mamour Diagne ha gelato gli azzurri a un passo dai calci di rigore e così la nostra Nazionale è stata eliminata dopo che lo scorso anno concluse al secondo posto.

Il botta e risposta tra Ihar Bryshtsel e Mohammad Masoumi a suon di doppiette ha animato la prima parte del confronto tra Bielorussia e Iran, poi Yahor Hardzzetski e Anatoliy Ryabko hanno piazzato un micidiale uno-due in avvio del terzo tempo e hanno così tramortito la compagine asiatica per il 4-3 finale. Lo scontro tra Portogallo e Giappone è stata ricca di colpi di scena, tra la tripletta di Jordan e la doppia stoccata di Ozu Moreira. A 69 secondi dal termine è stata la fiammata di Miguel Pintado a promuovere i lusitani per 7-6.

Il Brasile ha invece vinto il big-match contro la Spagna, imponendosi con uno schiacciante 6-0. I Campioni del Mondo hanno indirizzato la contesa con la doppietta di Rodrigo nel cuore del primo tempo, poi la rete firmata da Benjamin Junior in avvio della seconda frazione ha spianato la strada alla corazzata verdeoro e ha mandato a casa le Furie Rosse. Negli ultimi tre minuti sono stati Catarino, Filipe, Teleco ad arrotondare il punteggio.

RISULTATI MONDIALI BEACH SOCCER 2025

Bielorussia vs Iran 4-3

Portogallo vs Giappone 7-6

Senegal vs Italia 4-3 d.t.s.

Brasile vs Spagna 6-0

TABELLONE MONDIALI BEACH SOCCER

Bielorussia vs Senegal

Portogallo vs Brasile