Dove vedere in tv Musetti-Diallo oggi, ATP Madrid 2025: orario esatto, partite precedenti, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Gabriel Diallo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver travolto con grandissima personalità il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, due avversari decisamente competitivi e temibili sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano si è guadagnato il diritto di fronteggiare il canadese, in tabellone come lucky loser e grande rivelazione del torneo.

L’appuntamento è per giovedì 1° maggio, sarà il terzo incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev, a seguire il match femminile tra la statunitense Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek (non prima delle ore 16.00). A seguire, in prima serata, toccherà al nostro portacolori.

Il 23enne, numero 11 del mondo ma già certo di essere entrato nella top-10 del ranking ATP (lunedì 5 maggio sarà mal che vada numero 10 della graduatoria internazionale), incrocerà il coetaneo nordamericano, numero 73 delle classifiche. I precedenti sono in parità (1-1): il canadese vinse nella fase a gironi della Coppa Davis 2023, mentre l’azzurro si è imposto a inizio gennaio agli ottavi di Hong Kong. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Matteo Arnaldi e il britannico Jack Draper.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Lorenzo Musetti-Gabriel Diallo, quarto di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-DIALLO, ATP MADRID

Giovedì 1° maggio

Terzo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 20.00 Lorenzo Musetti vs Gabriel Diallo – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 al Manolo Santana Stadium, si giocheranno nell’ordine: Ruud-Medvedev e Gauff-Swiatek (non prima delle ore 16.00). Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-DIALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.