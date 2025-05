Lorenzo Musetti vola nella ATP Race e può agganciare Jannik Sinner! Le proiezioni a Madrid

Lorenzo Musetti occupa il tredicesimo posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha accumulato 1.200 punti, distribuiti in questo modo: 50 per i quarti all’ATP 250 di Hong Kong, 100 per il terzo turno agli Australian Open, 50 per i quarti all’ATP 250 di Buenos Aires, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, 100 per gli ottavi al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo, 200 per i quarti al Masters 1000 di Madrid (stasera incrocerà il canadese Gabriel Diallo).

Il toscano ha messo nel mirino il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime (1.215) e dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (1.360), che concretizzerebbe qualificandosi alla semifinale (si isserebbe a quota 1.400 punti). Potrebbe superare anche l’argentino Francisco Cerundolo (1.315), che è però ancora in corsa in terra iberica. Se l’azzurro dovesse accedere all’atto conclusivo allora volerebbe a 1.650 punti e si lascerebbe alle spalle anche il danese Holger Rune (1.480), lo statunitense Ben Shelton (1.500) e il serbo Novak Djokovic (1.600), mentre per scavalcare il ceco Jakub Mensik (1.530) servirebbe una sua eliminazione ai quarti.

Lorenzo Musetti volerebbe a 2.000 punti nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo sul mattone tritato iberico, supererebbe di sicuro l’australiano Alex de Minaur (1.685) e scavalcherebbe il britannico Jack Draper (1.840) in caso di sua sconfitta con Matteo Arnaldi, ma soprattutto aggancerebbe Jannik Sinner. L’altoatesino è fermo infatti ai 2.000 punti conquistati con l’apoteosi agli Australian Open, unico torneo disputato in questa stagione prima della squalifica. Ricordiamo che i migliori otto giocatori al termine della stagione si qualificheranno alle ATP Finals, in programma a Torino nel mese di novembre.

ATP RACE AL 1° MAGGIO

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.740 (assente a Madrid)

2. Alexander Zverev (Germania) 2.275 (eliminato a Madrid)

3. Jannik Sinner (Italia) 2.000 (assente a Madrid)

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 1.840 (ai quarti a Madrid)

5. Alex de Minaur (Australia) 1.685 (eliminato a Madrid)

6. Novak Djokovic (Serbia) 1.530 (eliminato a Madrid)

7. Jakub Mensik (Cechia) 1.530 (ai quarti a Madrid)

8. Ben Shelton (USA) 1.500 (eliminato a Madrid)

9. Holger Rune (Danimarca) 1.480 (eliminato a Madrid)

10. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 1.360 (eliminato a Madrid)

11. Francisco Cerundolo (Argentina) 1.315 (ai quarti a Madrid)

12. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1.215 (eliminato a Madrid, agli ottavi a Estoril)

13. Lorenzo Musetti (Italia) 1.200 (ai quarti a Madrid)