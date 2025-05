Doppia sfida contro la Germania: l’Italia pronta a iniziare la nuova stagione

A pochi mesi dal trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la Nazionale italiana di volley femminile si prepara ad avviare una nuova stagione con una doppia sfida amichevole contro la Germania. Il primo incontro è in programma oggi alle 20:00 al Pala Igor di Novara, mentre il secondo si terrà venerdì 9 alle 17:00 all’Allianz Cloud di Milano.

Questi incontri, sebbene siano prevalentemente test, rappresentano un’importante occasione per iniziare a definire il cammino verso la Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato sedici atlete per il collegiale iniziato il 5 maggio al Centro Pavesi di Milano, una fase di preparazione che ha l’obiettivo di valutare nuove soluzioni e rafforzare il gruppo allargato.

Le protagoniste dell’oro olimpico, invece, non saranno presenti in questi match in quanto ancora impegnate fino a domenica scorsa nelle finali europee con i rispettivi club. Conegliano, Milano e Scandicci hanno recentemente conquistato il podio della Champions League a Istanbul, e le atlete coinvolte avranno qualche giorno di riposo prima di unirsi alla Nazionale.

Velasco, che ha già avuto l’opportunità di lavorare con molte delle atlete convocate durante i precedenti raduni stagionali, continua il suo processo di crescita, integrando giovani talenti e volti emergenti. A Novara e Milano si potranno così ammirare giocatrici come Loveth Omoruyi, Federica Squarcini e Carlotta Cambi, ma anche nuove promesse come Stella Nervini, Benedetta Sartori e Adhuoljok Malual.

Le due amichevoli contro la Germania, facenti parte del Bper Test Match, offriranno l’opportunità di valutare la condizione fisica, il grado di affiatamento del gruppo e di verificare la continuità tecnica e mentale a distanza di pochi mesi dalla vittoria olimpica. L’Italia riparte con entusiasmo, forte della sua profondità e del talento che emerge, pronta a rimanere protagonista nella lunga estate internazionale che attende il volley femminile.