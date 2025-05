Curling, l’Australia conquista il bronzo ai Mondiali di doppio misto. Attesa per Italia-Scozia

L’Australia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di curling doppio misto dopo essersi imposta nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Gli oceanici hanno sconfitto l’Estonia per 9-2 e si sono meritati il terzo gradino del podio, alle spalle di Italia e Scozia che alle ore 19.00 si fronteggeranno nell’atto conclusivo per il titolo iridato.

L’Australia, che aveva primeggiato nel gruppo B con otto successi in nove partite disputate, si è regalata il risultato di lusso dopo che nella notte aveva perso nettamente il confronto con gli anglosassoni, mentre i baltici si sono dovuti accontentare del piazzamento ai piedi del podio dopo che avevano trascinato Amos Mosaner e Stefania Constantini all’extra-end nell’ultima sfida da dentro o fuori.

Tahli Gill e Dean Hewitt hanno pigiato subito sull’acceleratore mettendo a segno tre punti, poi Marie Kaldvee e Harri Lill hanno cercato di reagire nel secondo end portando a casa un punto (3-1). Botta e risposta da un punto tra terza e quarta frazione (4-2), ma al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo l’Australia ha alzato sensibilmente il ritmo di gioco: quattro punti nel quinto end (8-2), poi ha strappato la mano sul power-play degli avversari e ha chiuso i conti con due parziali di anticipo.