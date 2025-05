Curling, tutte le squadre già qualificate per Milano Cortina 2026. Italia protagonista nelle tre specialità

Con gli ultimi risultati del Mondiale di curling a coppie misto e ancora prima delle finali in programma oggi, si conoscono già le otto qualificate per torneo (maschile, femminile e, appunto, a coppie miste) per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

A qualificarsi direttamente per il torneo a Cinque Cerchi sono le otto migliori classificate del ranking scaturito dai piazzamenti degli ultimi due Mondiali con i punteggi che vengono assegnati per il Mondiale a coppie misto in questo modo: 27 punti alla prima classificata, 23 alla seconda, 20 alla terza, 18 alla quarta, 16 alla quinta e via via un punto in meno per ogni posizione in meno.

Seguendo queste indicazioni si hanno già le prime otto qualificate al torneo misto a coppie che sono l’Italia, che oltre ad essere Paese ospitante, sarebbe anche qualificata per ranking (chiuderà con 40 o 36 punti in base all’esito della finale di questa sera), l’Estonia (43 o 41 punti), la Gran Bretagna (42 o 38 punti), la Svezia (41 punti), la Norvegia (33 punti), il Canada (32 punti), la Svizzera (28 punti) e gli USA (27 punti).

Nonostante un grande Mondiale, l’Australia dovrà passare per il torneo di qualificazione in programma a dicembre (data e sede da fissare), visto che chiuderà con 26 o 24 punti, in base all’esito della finale per il bronzo.

Assieme agli australiani, al torneo sono qualificati anche Corea del Sud (23 punti), Giappone (20 punti), Germania (17 punti) e Nuova Zelanda (14 punti). Il torneo di qualificazione, che ammetterà le ultime due coppie al torneo di Cortina, comprenderà altre 11 coppie, in base al ranking dei vari tornei continentali e mondiali.

Nei tornei a squadre di genere, invece, la situazione per i tornei di qualificazione è ancora più ingarbugliata, perché si disputerà in autunno un pre-torneo di qualificazione (anche qui in base al ranking scaturito dai risultati ottenuti a Mondiali e torneo continentali) che qualificherà le prime tre squadre al torneo di qualificazione olimpica vero e proprio, in programma sempre a dicembre, e che comprenderà le squadre classificate dal nono al 13° posto nel ranking ottenuto dai risultati degli ultimi due Mondiali.

In campo maschile le otto squadre già qualificate per Milano Cortina 2026 sono, oltre all’Italia, che si è qualificata anche tramite ranking ma sarebbe comunque stata dentro per essere la Nazione organizzatrice, il Canada, la Cechia, la Germania, la Gran Bretagna (Scozia), la Norvegia, la Svezia e la Svizzera.

In campo femminile la Nazionale azzurra sarebbe qualificata per la prima volta tramite ranking (l’ultima volta in cui ha partecipato al torneo olimpico è stata a Torino 2006, in qualità di Nazione organizzatrice), poi ci sono Canada, Cina, Danimarca, Gran Bretagna (Scozia), Norvegia, Svezia, Svizzera, USA.