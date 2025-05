Con chi si allenato Sinner nelle ultime settimane: sparring di alto livello per ritrovare il ritmo

Jannik Sinner è atteso a Roma per il suo ritorno ufficiale a livello agonistico negli Internazionali d’Italia. La sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol” scadrà domani alle ore 23.59 e dal 5 maggio l’azzurro potrà finalmente mettersi alle spalle questa brutta storia.

Dal 13 aprile l’altoatesino ha ripreso ad allenarsi sui campi affiliati alle federazioni, mettendosi alla prova con tennisti di alto livello a Montecarlo per ritrovare la propria miglior condizione. Sono noti i giorni condivisi con il britannico Jack Draper, prima che quest’ultimo partisse per Madrid dove tra l’altro ha raggiunto la finale del Masters1000, mettendo in mostra un tennis sensazionale.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-DRAPER

Estas son las primeras imágenes de Jannik Sinner entrenando, en mucho tiempo. Se le puede ver en Montecarlo, junto a Jack Draper. pic.twitter.com/dMccdzEX6B — José Morón (@jmgmoron) April 17, 2025

Un Draper che, a domanda chiara sulla forma del pusterese, ha detto chiaramente che il livello di gioco del n.1 ATP sia sempre molto alto. Esauriti i giorni con il tennista del Regno Unito, Jannik ha avuto come sparring il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjær, n.1 del circuito giovanile e vincitore l’anno scorso di Wimbledon junior. Scandinavo che ha confermato quanto già detto dal n.5 del mondo sul tennis di Sinner.

E poi è stata la volta di Lorenzo Sonego. Eliminato nel secondo turno a Madrid, si è trovato il modo per organizzare una serie di allenamenti tra due ragazzi legati anche da una bell’amicizia fuori dal campo. Un discorso simile si può fare anche su Draper. Lavori particolari in cui giocare per diverse ore e simulare match di una certa durata.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-SONEGO

Training with Sonego today M.C.C.C pic.twitter.com/7zoZ9cMATK — The Sinner Times (@sinnertimes) May 2, 2025

E poi oggi l’allenamento con Holger Rune, funzionale proprio alla massimizzazione della prestazione in vista di quel che sarà nei prossimi giorni.