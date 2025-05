Quando la F1 stasera in tv, GP Miami 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma TV8

Tutto pronto in Florida per un sabato di fuoco, che vedrà lo svolgimento della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2025, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sulla partenza della gara breve, in cui un pilota italiano scatterà davanti a tutti in griglia dopo aver firmato il miglior tempo ed il record della pista nella Sprint Qualifying del venerdì.

Stiamo parlando ovviamente di Kimi Antonelli, rookie bolognese della Mercedes, che a soli 18 anni si è tolto la soddisfazione di imporsi in una sessione di qualifica su una pista che non conosceva. Il diciottenne di Casalecchio di Reno proverà a difendersi dagli attacchi delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, mentre a seguire ci sono Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con l’altra Mercedes e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Miami 2025 verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (la Sprint anche su Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it (gratis), Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT E QUALIFICHE GP MIAMI F1 2025

Sabato 3 maggio

Ore 18.00 Sprint a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1; la Sprint anche su Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.