Calcio: la Roma vince ancora e aggancia la zona Champions in Serie A. Pari tra Bologna e Juve

Mucchio selvaggio per la zona Champions dopo la domenica riservata alla trentacinquesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio. In un turno ricco di scontri diretti, la Roma ha battuto di misura la Fiorentina incasellando l’ennesimo successo consecutivo agganciando il treno per la competizione europea più prestigiosa, complice anche il pareggio nel posticipo tra Bologna e la Juventus.

Ma andiamo con ordine. Gli uomini di Massimo Ranieri, in totale stato di grazia, hanno superato la compagine viola grazie alla zampata di Dovbyk, arrivata in pieno recupero poco prima del duplice fischio su un corner battuto da Lorenzo Pellegrini intercettato da Angelino, il quale passa a Shomurodov che, di sponda, permette al numero undici di battere a rete da due passi. Eroica poi la compagine giallorossa a resistere agli assalti dei toscani, aggrappandosi alle grandi parate di Svilar ed arrivando così a quota 63, ovvero gli stessi punti della Juventus.

E a proposito della Vecchia Signora, non sono mancate le polemiche nel match disputato contro il Bologna in serata, terminato con il risultato di 1-1 ma con un episodio destinato a fare discutere. Dopo il vantaggio iniziale dei ragazzi seguiti da Ivan Tudor, arrivato al 9′ grazie ad una grande bordata dalla distanza di Khéphren Thuram, i rossoblu hanno infatti recriminato un calcio di rigore per un contatto sospetto tra McKennie e Freuler in piena area, regolare secondo il Direttore di gara Doveri. Spinta tra il tifo incessante del Dall’Ara, la formazione di casa timbra comunque il pari al 56′, facendo affidamento proprio su Freuler, lesto nell’arrivare su una sfera (poi deviata da Veiga) precedentemente orchestrata da Cambiaghi e da una torre Dalliga.

Da segnalare inoltre l’importante successo di misura della Lazio, riuscita a passare per 0-1 sul campo dell’Empoli segnando al primo minuto con Dia e tenendo botta per tutta la durata dell’incontro, oltre che dell’Atalanta, abile a calare il poker in casa di un ormai matematicamente retrcocesso Monza grazie alla doppietta di De Keteleare (12’, 23’), Lookman (47’) e Brescianini (88’). Di seguito la classifica aggiornata in attesa del posticipo di domani, che vedrà confrontarsi Milan e Genoa.

SERIE A 2024-2025: LA CLASSIFICA AGGIORNATA