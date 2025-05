Calcio femminile, Inter sconfitta dalla Fiorentina nel penultimo turno di Serie A. Sampdoria retrocessa

Tre partite andate in scena quest’oggi nel penultimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Nella Poule Scudetto, con la Juventus che ha già messo in ghiaccio tutto col sesto titolo tricolore in bacheca, tiene banco la sfida per il posto in Champions League tra la Roma e la Fiorentina.

Ebbene oggi, all’Arena Civica di Milano, la Fiorentina andava a caccia di punti contro l’Inter, cosa tutt’altro che facile dal momento che alla vigilia di questo incontro la formazione allenata da Gianpiero Piovani era l’unica compagine imbattuta tra le mura amiche del torneo nazionale.

Le gigliate si sono esaltate, piegando le nerazzurre 3-1 grazie alle marcature di Veronica Boquete (doppietta) e di Emma Snerle. Padrone di casa che erano passate in vantaggio per prime con Irene Santi. Di conseguenza, la Fiorentina ha raggiunto la Roma a quota 41 punti (terza posizione) e vedremo domani le giallorosse cosa faranno contro il Milan alla Stadio Tre Fontane.

Per quanto concerne la Poule Salvezza, alle ore 15.00 Lazio e Sassuolo hanno animato la scena allo Stadio Mirko Fersini: da un lato le biancocelesti arrivano all’appuntamento reduci da quattro vittorie di fila; dall’altro le neroverdi avevano portato a tre i successi consecutivi. La compagine laziale è stata dominante, addirittura con una cinquina: doppiette di Martina Piemonte e di Clarisse Le Bihan e marcatura di Elisabetta Oliviero. Lazio quindi punto di riferimento assoluto di questa Poule.

E poi alle 18.00 i riflettori si sono spostati allo Stadio “La Sciorba di Geneva, dove la Sampdoria doveva battere il Como, ottenendo la prima vittoria casalinga del campionato, per evitare la prima retrocessione in Serie B. Niente da fare per le doriane, retrocesse visto il ko (2-1). Le reti di Nadine Nischler hanno affossato la compagine blucerchiata, illusasi col gol iniziale di Marta Llopis.