Calcio: Napoli e Inter si impongono di misura nel sabato di Serie A. Immutata la situazione in classifica

Rimane immutata la situazione nella Serie A 2024-2025 di calcio dopo l’importante sabato riservato alla trentacinquesima giornata di Campionato. Il Napoli infatti ha consolidato il suo primato in vetta alla classifica battendo il Lecce, mentre l’Inter dopo due K.O consecutivi ha superato di misura il Verona, rimanendo così a -3 dai diretti avversari.

Un match non semplice quello della compagine partenopea, capace di espugnare l’ostico campo di Via del Mare battagliando con una squadra matura, consapevole dei propri limiti ma anche dei propri punti di forza. Gli uomini di Antonio Conte riescono comunque a passare in vantaggio entro la prima mezz’ora, sfruttando un calcio piazzato trasformato prodigiosamente da Raspadori, il quale al 24′ fa partire un bolide che beffa il portiere, colpevole di non vedere la sfera partire arrivando così troppo tardi. I pugliesi però reagiscono, sfiorando il pareggio al 37′ con una clamorosa traversa colpita da un’incornata di Gaspar su calcio d’angolo.

Frizzanti anche i primi minuti della ripresa dove, a seguito del raddoppio di Oliveira annullato per una spinta di Mc Tominay sul portiere, i padroni di casa cercano disperatamente di ripristinare gli equilibri, trovando però puntualmente l’opposizione della capolista.

Anche l’Inter fa il proprio dovere regolando il Verona in un match partito in discesa. Dopo appena sei minuti di orologio infatti Valentini tocca la sfera con la mano dopo una sponda di Arnautovic. Il Direttore di gara, dopo il richiamo del VAR, assegna così il penalty, prontamente trasformato da Aslani spiazzando Montipò. Senza rischiare granché, i ragazzi di Simone Inzaghi gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio. Ma la testa è già all’impegno di Champions contro il Barcellona.

Da segnalare poi la sconfitta del Parma, battuto tra le mura amiche per 0-1 dal Como (rete di Stefezza al 79’, dopo essere subentrato da poco), oltre che il successo dell’Udinese a domicilio del Cagliari. I friulani nello specifico si sono imposti per 1-2, prima passando avanti con Zarraga (27’), salvo poi subire il pareggio dei sardi, in goal con Zortea (35’). Il sigillo della vittoria avrà invece la firma di Kristensen, con un timbro messo a referto al 67’.