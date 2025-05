Calcio a 5, Catania sempre padrona in Serie A. Cade il Napoli nel 27° turno, Manfredonia torna in auge per i playout

Finito nell’album dei ricordi il 27° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Nel classico formato spezzatino, tra venerdì e sabato, il quadro della situazione è stato chiaro. Nel day-1 cinque incontri nei quali la classifica ha preso una forma abbastanza chiara.

È arrivata la vittoria per 7-3 di Catania contro l’AS Roma. Un’affermazione in cui i siciliani hanno saputo esaltarsi nella ripresa, dopo aver chiuso in svantaggio (1-2) il primo tempo. Musumeci e compagni l’hanno ribaltata e hanno dato bella mostra delle loro qualità. Giostra del gol tra Benevento e Genzano, con il successo per 7-4 degli ospiti, con i padroni di casa condizionati dai due cartellini rossi a Rodrigues da Silva e a Josema.

Bissoni e de Oliveira hanno saputo trascinare gli ospiti ai tre punti. Sono arrivate poi le affermazioni tra le mura amiche di Città di Cosenza (4-2 contro Sandro Abate) e della Feldi Eboli (4-1 contro Padova), mentre sul 2-2 è terminata la sfida tra l’Italservice Pesaro e la Fortitudo Pomezia (2-2).

Quest’oggi il tutto si è completato coi tre match restanti. L’Active Network ha battuto il Napoli Futsal 3-0: Cesaroni in grande spolvero con una doppietta, mentre è spettato a Ferretti aprire le marcature. Per i partenopei il rosso di Duarte dopo 6′ di gioco. Successi del Came Treviso e di Manfredonia, rispettivamente contro L84 (4-3) e Sala Consilina (5-4). Arlan scatenato nella sfida in terra veneta con una tripletta, mentre è spettato a Canal fare la differenza per la compagine pugliese.

Con questi risultati, Catania guida le fila della classifica con 61 punti, a precedere di 3 lunghezze Eboli e di 8 Napoli. In zona playoff, attualmente, anche Roma, L84, Genzano, Pomezia e Sandro Abate. Manfredonia, con l’affermazione descritta, mette non poca pressione a Cosenza e Pesaro per i playout.