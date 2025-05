Beach volley, Sestini/Mancinelli volano in main draw a Valencia. In tabellone anche Andreatta/Benzi

Non si ferma l’Italia del beach volley, che si sta prendendo delle belle soddisfazioni nel primo scorcio di stagione. Stavolta è una coppia nuova, quella composta da Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli, a prendersi la soddisfazione di centrare la qualificazione al main draw del Future di Valencia.

Nel primo match delle qualificazioni la coppia azzurra ha faticato non poco contro le francesi Giaoui/Arteil, che ha vinto il primo set 21-19. Le italiane hanno dominato il secondo parziale, prendendo il largo fin da subito e vincendo 21-14, poi in un tie break molto combattuto si sono imposte con il punteggio di 15-12, superando così il primo turno.

Nel secondo turno, Sestini/Mancinelli hanno faticato molto meno contro le tedesche Klinke/Schwarz. La coppia azzurra ha letteralmente dominato il primo set, vincendo 21-12, poi nel secondo parziale ha rintuzzato il tentativo di rimonta delle rivali, chiudendo sul 21-18. La coppia italiana affronterà oggi alle 11.40 nella semifinale del girone le svizzere Menia Bentele e Annique Niederhauser, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte le ucraine Serdiuk/Romaniuk e le padrone di casa spagnole Florian/Serrano.

In campo maschile scattano oggi le qualificazioni e da domani saranno in campo i protagonisti del tabellone principale, fra cui gli azzurri Tiziano Andreatta e Davide Benzi, che debuttano ufficialmente come nuova coppia.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Konink/Poiesz NED [1] – Paz/Moreno ARG [16] 2-0 (21-14, 21-18)

Derkintyte/Lindqvist SWE [9] – Pospisilova/Brinkova CZE [8] 0-2 (14-21, 11-21)

Mäenpää/Hirvonen FIN [5] – Merle/Colin FRA [12] 0-2 (12-21, 17-21)

Vili/Tsenova BUL [13] – Kramer/Poppinga USA [4] 2-1 (21-17, 15-21, 22-20)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] – Segarra/Huesca ESP [14] 2-0 (21-19, 21-16)

Legieta/Jochym POL [11] – Duval/Dupin FRA [6] 0-2 (11-21, 16-21)

Klinke/Schwarz GER [7] – Honti-Majoros/Szabó HUN [10] 2-1 (18-21, 22-20, 16-14)

Giaoui/Arteil FRA [15] – Sestini/Mancinelli ITA [2] 1-2 (21-19, 14-21, 12-15)

Secondo turno qualificazione: Konink/Poiesz NED [1] – Pospisilova/Brinkova CZE [8] 2-1 (21-15, 21-23, 15-12)

Merle/Colin FRA [12] – Vili/Tsenova BUL [13] 2-0 (21-15, 21-11)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] – Duval/Dupin FRA [6] 1-2 (22-20, 18-21, 13-15)

Klinke/Schwarz GER [7] – Sestini/Mancinelli ITA [2] 0-2 (12-21, 18-21)

Gironi. Pool A

Carro/Paula ESP [1] – Merle/Colin FRA [16] [Q] – ore 10:00

Javornik/Lovsin, T. SLO [8] – Maixnerova/Kylie CZE [9] – ore 10:50

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Schieder/Borger GER [2] – Páez/Andreu ESP [15] – ore 14:00

Descamps/Sobezalz FRA [7] – Konink/Poiesz NED [10] [Q] – ore 14:00

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Menia/Annique SUI [6] – Sestini/Mancinelli ITA [11] [Q] – ore 11:40

Serdiuk/Romaniuk UKR [3] – Florian/Serrano F ESP [14] – ore 12:30

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Fernández da Silva/González ESP [4] – Duval/Dupin FRA [13] [Q] – ore 14:50

Uhl/Schürholz GER [5] – Grudzinskaite R./Andriukaityte LTU [12] – ore 14:50

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Huber, A./Seidl, R. AUT [1] – Taub/Thys CAN [16] – ore 10:00

Veress/Niemeier HUN [9] – Grahn/Isaksson SWE [8] – ore 10:00

Sancer/Salema ARG [11] – Özdemir/Kuru TUR [6] – ore 10:50

Møllgaard/Houmann DEN [3] – Pascual/Agost ESP [14] – ore 10:50

Venios/Karykas GRE [15] – Ringøen/Aas NOR [2] – ore 11:40

Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [7] – Sonneville/Groenewold NED [10] – ore 11:40

Carcasse/Herisson MRI [13] – Lejawa/Beta POL [4] – ore 12:30

Pietraszek/Krzeminski POL [5] – Mehandzhiyski/Kalchev BUL [12] – ore 12:30