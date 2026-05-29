Beach volley, a Cervia sorridono gli uomini: Alfieri-Ranghieri guidano l’assalto italiano

Una prima giornata di tabellone principale a due facce per le coppie italiane impegnate nel Future di Cervia, primo dei tre appuntamenti del circuito mondiale sul territorio italiano, In campo maschile l’Italia ha lasciato il segno al Fantini Club, dove la fase a gironi sta delineando il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. Dopo una giornata di qualificazioni particolarmente positiva, con Marchetto/Iervolino e Ulisse/Spadoni capaci di conquistare il pass per il tabellone principale, anche il debutto nei gironi ha regalato indicazioni incoraggianti per gran parte delle coppie azzurre.

I riflettori sono puntati soprattutto su Alfieri/Ranghieri, protagonisti di un percorso impeccabile nella Pool A. La coppia italiana ha esordito con una convincente vittoria per 2-0 contro gli svedesi Annerstedt/Almblad Engvall (21-11, 21-19), per poi concedere il bis contro gli austriaci Sponer/Petutschnig, superati con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-18). Due successi che garantiscono già agli azzurri almeno il terzo posto e li avvicinano sensibilmente alla conquista del primo posto del girone, sinonimo di accesso diretto ai quarti di finale. Ottimo cammino anche per Viscovich/Borraccino nella Pool C. Gli italiani hanno prima battuto i tedeschi Pieper/Nissen per 2-0 (21-12, 26-24) e successivamente hanno regolato con autorità i norvegesi Klungsøyr/Pedersen per 2-0 (21-14, 21-19). Due vittorie nette che li proiettano in vetta al raggruppamento e a un passo dalla qualificazione diretta ai quarti.

Situazione favorevole anche per Rossi/Caminati nella Pool B. Gli azzurri hanno esordito superando i bulgari Mehandzhiyski/Kalchev per 2-0 (21-15, 21-17) e poi si sono aggiudicati il derby tricolore contro Ulisse/Spadoni con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-18). Due successi che li pongono in una posizione privilegiata nella corsa al primo posto. Per Ulisse/Spadoni, già protagonisti nelle qualificazioni con le vittorie contro gli argentini Sancer/Salema e i finlandesi Topio/Topio, il bilancio resta comunque positivo. Nel girone è arrivata una prestigiosa affermazione contro la testa di serie numero 2 Sonneville/Groenewold, battuti 2-1 (18-21, 21-14, 15-12), prima della sconfitta nel derby che lascia comunque aperte le porte della qualificazione.

Più complicato il cammino di Marchetto/Iervolino, che avevano conquistato il main draw eliminando prima Milani/Marchesan e poi i polacchi Lech/Witkoś. Nella Pool D gli azzurri hanno però ceduto al tie break contro gli ungheresi Tari/Niemeier (17-21, 21-13, 10-15) e saranno ora chiamati a vincere l’ultima sfida contro i capoverdiani admilson/Ivan per evitare l’eliminazione.

Le qualificazioni hanno regalato soddisfazioni a metà. Da una parte è arrivata la bella vittoria di Puccinelli/Barboni, capaci di sorprendere le ungheresi Honti-Majoros/Honti-Majoros con un netto 2-0 (21-13, 21-7), dall’altra si è fermata subito la corsa di Tallevi Diotallevi/Annibalini, sconfitte al tie break dalle svedesi Robinson/Reffel dopo aver vinto il primo set. Nel turno decisivo, però, anche Puccinelli/Barboni hanno dovuto alzare bandiera bianca proprio contro Robinson/Reffel, uscendo dal torneo dopo il ko per 2-0.

Nei gironi, la situazione più delicata riguarda la Pool A, dove Concetti/Dalmazzo hanno ceduto all’esordio contro le ceche Lorenzova/Tomasova, teste di serie numero uno, con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-13). Le azzurre si giocano ora gran parte delle proprie possibilità di qualificazione nello scontro diretto contro le polacche Kielak/Kudlik, una sfida da non sbagliare per evitare l’ultimo posto. Nella Pool B è arrivata invece una prestazione incoraggiante da parte di Tega/Benazzi. Le italiane hanno sfiorato il colpo contro le forti ceche Brinkova/Zolnercikova, arrendendosi soltanto al tie break con il punteggio di 21-16, 18-21, 15-13. Un punto importante che lascia aperte le prospettive in vista della sfida contro le capoverdiane Lu/Jany, decisiva per la corsa agli ottavi.

Percorso in salita anche per Sestini/Nika nella Pool C. Le azzurre sono state battute dalle spagnole Carro/Paula per 2-0 (21-15, 21-18), ma restano pienamente in corsa grazie all’equilibrio del raggruppamento. La partita contro le olandesi van Vegten/de Groot rappresenta un autentico spareggio per continuare l’avventura nel torneo. Nella Pool D, infine, Fezzi/Mancinelli hanno disputato una battaglia durissima contro le svizzere Gerson/Grünig, cedendo soltanto al tie break per 15-13 dopo aver rimesso in equilibrio il match vincendo il secondo set. Le svizzere hanno poi perso contro le slovene Javornik/Marolt, lasciando il girone apertissimo. Per le italiane la sfida contro le svedesi Robinson/Reffel sarà decisiva per conquistare uno dei primi tre posti e accedere alla fase a eliminazione diretta.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Marchetto/Iervolino ITA [1] – Milani/Marchesan ITA [16] 2-0 (21-18, 21-19)

Lech/Witkoś POL [9] – Bērziņš M./Jaundžeikars LAT [8] 2-0 (21-16, 21-17)

Sancer/Salema ARG [5] – Ulisse/Spadoni ITA [12] 0-2 (15-21, 17-21)

Schinko/Toufar CZE [13] – Topio, P./Topio, V. FIN [4] 0-2 (12-21, 18-21)

Renko/Prevorčnik SLO [3] – Annerstedt/Almblad Engvall SWE [14] 0-2 (19-21, 18-21)

Jauffret/Masserey SUI [11] – Pihera/Kulis CZE [6] 0-2 (17-21, 19-21)

Tsigaridas/Semitekolos GRE [7] – Pieper/Nissen GER [10] 0-2 (18-21, 12-21)

Laenen/Pirick BEL [15] – Klemen/Holzinger AUT [2] 1-2 (21-19, 7-21, 8-15)

Secondo turno qualificazione: Marchetto/Iervolino ITA [1] – Lech/Witkoś POL [9] 2-0 (23-21, 21-14)

Ulisse/Spadoni ITA [12] – Topio, P./Topio, V. FIN [4] 2-0 (28-26, 21-11)

Annerstedt/Almblad Engvall SWE [14] – Pihera/Kulis CZE [6] 2-0 (21-16, 21-11)

Pieper/Nissen GER [10] – Klemen/Holzinger AUT [2] 2-0 (21-19, 21-19)

Gironi. Pool A

Alfieri/Ranghieri ITA [1] – Annerstedt/Almblad Engvall SWE [16] [Q] 2-0 (21-11, 21-19)

Sponer P./Petutschnig AUT [8] – Roberts/Lorenz USA [9] 2-1 (21-9, 15-21, 15-9)

Alfieri/Ranghieri ITA [1] – Sponer P./Petutschnig AUT [8] 2-0 (22-20, 21-18)

30-May 10:40 Annerstedt/Almblad Engvall SWE [16] [Q] – Roberts/Lorenz USA [9]

Pool B

Rossi/Caminati ITA [7] – Mehandzhiyski/Kalchev BUL [10] 2-0 (21-15, 21-17)

Sonneville/Groenewold NED [2] – Ulisse/Spadoni ITA [15] [Q] 1-2 (21-18, 14-21, 12-15)

Ulisse/Spadoni ITA [15] [Q] – Rossi/Caminati ITA [7] 0-2 (22-24, 18-21)

30-May 10:40 Sonneville/Groenewold NED [2] – Mehandzhiyski/Kalchev BUL [10]

Pool C

Viscovich/Borraccino ITA [3] – Pieper/Nissen GER [14] [Q] 2-0 (21-12, 26-24)

Klungsøyr/Pedersen NOR [6] – Berrada/Iliyas MAR [11] 2-0 (21-11, 21-10)

Viscovich/Borraccino ITA [3] – Klungsøyr/Pedersen NOR [6] 2-0 (21-14, 21-19)

30-May 11:30 Pieper/Nissen GER [14] [Q] – Berrada/Iliyas MAR [11]

Pool D

Dóczi/Veress HUN [4] – admilson/Ivan CPV [13] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Tari/Niemeier HUN [5] – Marchetto/Iervolino ITA [12] [Q] 2-1 (21-17, 13-21, 15-10)

Dóczi/Veress HUN [4] – Tari/Niemeier HUN [5] 2-1 (21-15, 16-21, 15-13)

30-May 11:30 admilson/Ivan CPV [13] [Q] – Marchetto/Iervolino ITA [12] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazione primo turno: Gonzalez/Danenberg ISR [1] – Best/Knott ENG [16] 2-0 (21-14, 21-14)

Krūklīte/Zakite LAT [9] – Alessandra/Danny Neves BRA [8] 1-2 (21-14, 16-21, 11-15)

Vildere/Ozolina A. LAT [5] – Affentranger/Schnegg SUI [12] 1-2 (12-21, 21-15, 11-15)

Tsopoulou/Kalamaridou GRE [13] – Hagenah/Race USA [4] 2-0 (21-19, 21-18)

Honti-Majoros/Honti-Majoros HUN [3] – Puccinelli/Barboni ITA [14] 0-2 (13-21, 7-21)

Tallevi Diotallevi/Annibalini ITA [11] – Robinson/Reffel SWE [6] 1-2 (21-17, 13-21, 11-15)

Przybyszewska/Rapczynska POL [7] – Gerson/Grünig SUI [10] 0-2 (14-21, 11-21)

Lukas/Lust EST [15] – Kubickova/Pluharova CZE [2] 0-2 (6-21, 17-21)

Qualificazione secondo turno: Gonzalez/Danenberg ISR [1] – Alessandra/Danny Neves BRA [8] 2-1 (15-21, 21-18, 15-13)

Affentranger/Schnegg SUI [12] – Tsopoulou/Kalamaridou GRE [13] 0-2 (10-21, 15-21)

Puccinelli/Barboni ITA [14] – Robinson/Reffel SWE [6] 0-2 (14-21, 18-21)

Gerson/Grünig SUI [10] – Kubickova/Pluharova CZE [2] 2-1 (14-21, 21-17, 15-10)

Pool A

Lorenzova/Tomasova CZE [1] – Concetti/Dalmazzo ITA [16] 2-0 (21-14, 21-13)

Vervloet/Thant BEL [8] – Kielak/Kudlik POL [9] 2-1 (17-21, 21-14, 15-12)

Lorenzova/Tomasova CZE [1] – Vervloet/Thant BEL [8] 2-1 (19-21, 21-17, 15-13)

30-May 09:00 Concetti/Dalmazzo ITA [16] – Kielak/Kudlik POL [9]

Pool B

Brinkova/Zolnercikova CZE [2] – Tega/Benazzi ITA [15] 2-1 (21-16, 18-21, 15-13)

Lu/Jany CPV [7] – Gonzalez/Danenberg ISR [10] [Q] 0-2 (16-21, 12-21)

Brinkova/Zolnercikova CZE [2] – Gonzalez/Danenberg ISR [10] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 17-15)

30-May 09:00 Tega/Benazzi ITA [15] – Lu/Jany CPV [7]

Pool C

Carro/Paula ESP [6] – Sestini/Nika ITA [11] 2-0 (21-15, 21-18)

van Vegten/de Groot NED [3] [Q] – Tsopoulou/Kalamaridou GRE [14] [Q] 1-2 (21-19, 12-21, 10-15)

Tsopoulou/Kalamaridou GRE [14] [Q] – Carro/Paula ESP [6] 1-2 (18-21, 21-19, 9-15)

30-May 09:50 van Vegten/de Groot NED [3] [Q] – Sestini/Nika ITA [11]

Pool D

Fezzi/Mancinelli ITA [4] – Gerson/Grünig SUI [13] [Q] 1-2 (15-21, 21-18, 13-15)

Javornik/Marolt M. SLO [5] – Robinson/Reffel SWE [12] [Q] 2-1 (21-11, 14-21, 15-10)

Gerson/Grünig SUI [13] [Q] – Javornik/Marolt M. SLO [5] 1-2 (13-21, 23-21, 13-15)

30-May 09:50 Fezzi/Mancinelli ITA [4] – Robinson/Reffel SWE [12] [Q]