Beach volley, Annibalini/Balducci nona coppia azzurra in main draw a Cervia. Lupo/Peri si fermano al secondo turno

Solo una delle tre coppie presenti nelle qualificazioni del Future di Cervia riesce a raggiungere il tabellone principale ed è quella formata da Sofia Balducci ed Eleonora Annibalini che hanno superato il non facile sconforto delle qualificazioni. Saluta, invece, la sabbia romagnola il più atteso, Daniele Lupo, in coppia con il giovane Francesco Peri, sconfitto nella sfida decisiva per entrare nel tabellone principale. Out al primo turno, invece, l’altra coppia italiana Cecchini/Ulisse.

La coppia formata all’ultimo momento per il malanno di Anna Pelloia, composta da Sofia Balducci e Eleonora Annibalini, è riuscita a superare il primo turno, sconfiendo le svizzere Lutz/Lutz con un secco 2-0 (21-11, 21-16), mentre nella seconda sfida, quella decisiva per l’accesso al tabellone principale, Annibalini/Balducci hanno sconfitto sempre 2-0 (21-13, 22-20) la coppia inglese Star/Jagielska con qualche patema solo nel finale del secondo set. La coppia azzurra sarà opposta nel primo incontro del girone questa mattina al binomio più atteso a Cervia, quello composto dalle veterane tedesche Borger e Schneider. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte le ceche Pavelková/Pavelková e le ungheresi Kun/Villám.

Nel girone A è previsto l’unica semifinale della pool tutta italiana con Sestini/Mancinelli che affronta una coppia inedita, composta da Bertozzi/Tega. Nell’altra semifinale di fronte le ucraine Makhno/Makhno e le slovacche Tokosova/Terenova. Nella pool C Calì/Allegretti se la vedranno in semifinale con le ceche Maixnerova/Kylie, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte le slovene Javornik/Lovsin e le olandesi Veerbeek/Hogenhout. Nella pool D Ditta/Fezzi affronteranno le norvegesi Berntsen/Steinsvåg, mentre l’altra semifinale è tra le olandesi Konink/Poiesz e le ceche Pospisilova/Brinkova.

In campo maschile non è andata bene alle due coppie azzurre in qualificazione. Cecchini/Ulisse hanno perso la battaglia del primo turno contro i danesi Abell/Napier che hanno vinto 2-1 (21-19, 15-21, 15-11). Lupo/Peri, invece, hanno iniziato con un successo il loro connubio, battendo 2-1 (30-28, 19-21, 15-12) i polacchi Pietraszek/Krzeminski. Ancora una volta a spegnere il sogno degli azzurri è stata la coppia danese Abell/Napier che ha battuto 2-0 (21-18, 21-19) gli italiani al secondo turno delle qualificazioni.

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni primo turnoVeerbeek/Hogenhout NED [15] – Stolz/Zobrist SUI [2] 2-0 (21-16, 21-13)

Cramer/Overwater NED [7] – Sencel/Simdim TUR [10] 2-0 (21-17, 21-13)

Annibalini/Balducci ITA [11] – Lutz A./Lutz D. SUI [6] 2-0 (21-11, 21-16)

Star/Jagielska ENG [3] – McKay/Kovacs CAN [14] 2-0 (21-17, 21-17)

Flückiger/Wandeler SUI [13] – Páez/Andreu ESP [4] 2-1 (13-21, 21-13, 16-14)

Pospisilova/Brinkova CZE [5] – Grünig/Schwab SUI [12] 2-0 (21-18, 21-17)

PIRTTIMÄKI/Nirhamo FIN [9] – Legieta/Jochym POL [8] 0-2 (17-21, 18-21)

Kun/Villám HUN [1] – Kubistova/Tonova CZE [16] 2-0 (22-20, 21-16)

Qualificazioni secondo turno: Cramer/Overwater NED [7] – Veerbeek/Hogenhout NED [15] 0-2 (17-21, 14-21)

Star/Jagielska ENG [3] – Annibalini/Balducci ITA [11] 0-2 (13-21, 20-22)

Pospisilova/Brinkova CZE [5] – Flückiger/Wandeler SUI [13] 2-0 (22-20, 21-9)

Kun/Villám HUN [1] – Legieta/Jochym POL [8] 2-0 (21-16, 21-10)

Pool A

09-May-2025, 08:30 Match 1: Sestini/Mancinelli (ITA) [1] vs Bertozzi/Tega (ITA) [16]

09-May-2025, 08:30 Match 2: Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) [8] vs Tokosova/Terenova (SVK) [9]

09-May-2025, 15:10 Match 9: Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

10-May-2025, 08:30 Match 10: Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

09-May-2025, 09:20 Match 3: Schieder/Borger (GER) [2] vs Annibalini/Balducci (ITA) [15] [Q]

09-May-2025, 09:20 Match 4: Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [7] vs Kun/Villám (HUN) [10] [Q]

09-May-2025, 15:10 Match 11: Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

10-May-2025, 08:30 Match 12: Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

09-May-2025, 10:10 Match 5: Maixnerova/Kylie (CZE) [6] vs Cali/Allegretti, J. (ITA) [11]

09-May-2025, 10:10 Match 6: Javornik/Lovsin, T. (SLO) [3] vs Veerbeek/Hogenhout (NED) [14] [Q]

09-May-2025, 16:00 Match 13: Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

10-May-2025, 09:20 Match 14: Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

09-May-2025, 11:00 Match 7: Berntsen/Steinsvåg (NOR) [4] vs Ditta/Fezzi (ITA) [13]

09-May-2025, 11:00 Match 8: Konink/Poiesz (NED) [5] vs Pospisilova/Brinkova (CZE) [12] [Q]

09-May-2025, 16:00 Match 15: Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

10-May-2025, 09:20 Match 16: Loser of Match 7 vs Loser of Match 8

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Lupo/Peri ITA [15] – Pietraszek/Krzeminski POL [2] 2-1 (30-28, 19-21, 15-12)

Abell/Napier DEN [7] – Cecchini/Ulisse ITA [10] 2-1 (21-19, 15-21, 15-11)

Renko/Prevorčnik SLO [11] – Topio, P./Topio, V. FIN [6] 0-2 (13-21, 9-21)

Likhatskyi/Nahornyi UKR [3] – Ueda/Takahashi JPN [14] 2-0 (21-15, 21-18)

Klein/Delanghe FRA [13] – Sowa/Reinhardt GER [4] 0-2 (27-29, 13-21)

Andrejevs R./Dūdens LAT [5] – Humblet A./Fischer BEL [12] 1-2 (13-21, 21-19, 21-23)

Pieper/Schwarmann GER [9] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [8] 0-2 (18-21, 13-21)

Bulgacs O./Graudins LAT [1] – Kalle/Penasse EST [16] 2-0 (21-14, 21-10)

Secondo turno qualificazione: Abell/Napier DEN [7] – Lupo/Peri ITA [15] 2-0 (21-18, 21-19)

Likhatskyi/Nahornyi UKR [3] – Topio, P./Topio, V. FIN [6] 0-2 (18-21, 19-21)

Humblet A./Fischer BEL [12] – Sowa/Reinhardt GER [4] 0-2 (14-21, 16-21)

Bulgacs O./Graudins LAT [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [8] 1-2 (21-18, 14-21, 7-15)

Pool A

09-May-2025, 11:50 Match 1: Andreatta, T./Benzi (ITA) [1] vs Rumsevicius/Palubinskas (LTU) [16] [Q]

09-May-2025, 11:50 Match 2: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) [8] [Q] vs Berzins/Puskundzis (LAT) [9]

09-May-2025, 16:50 Match 9: Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

10-May-2025, 10:10 Match 10: Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

09-May-2025, 12:40 Match 3: Krumins/Caminati (ITA) [2] vs Abell/Napier (DEN) [15] [Q]

09-May-2025, 12:40 Match 4: Møllgaard/Houmann (DEN) [7] vs Beta/Lejawa (POL) [10]

09-May-2025, 16:50 Match 11: Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

10-May-2025, 10:10 Match 12: Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

09-May-2025, 13:30 Match 5: Dumek/Westphal (CZE) [3] vs Porro/Brucini (ITA) [14]

09-May-2025, 13:30 Match 6: Dóczi/Stréli (HUN) [6] vs Sowa/Reinhardt (GER) [11] [Q]

09-May-2025, 17:40 Match 13: Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

10-May-2025, 11:00 Match 14: Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

09-May-2025, 14:20 Match 7: Lorenz/Rietschel (GER) [4] vs Topio, P./Topio, V. (FIN) [13] [Q]

09-May-2025, 14:20 Match 8: Friedl, F./Kindl (AUT) [5] vs Marchetto/Dal Molin (ITA) [12]

09-May-2025, 17:40 Match 15: Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

10-May-2025, 11:00 Match 16: Loser of Match 7 vs Loser of Match 8

MADRID

Si è fermata al secondo turno delle qualificazioni l’avventura dell’unica coppia italiana, composta da Alessandro Carucci e Nicolò Siccardi, presente al Future di Madrid, riservato questa settimana al solo settore maschile. Nel primo turno gli azzurri avevano superato 2-1 (21-16, 15-21, 15-13) i finlandesi Pennanen/Pennanen, mentre nel secondo turno la coppia italiana si è dovuta arrendere di fronte agli spagnoli Moreno/Sanfélix che si sono imposti 2-0 (21-13, 21-17).

Primo turno qualificazioni: Amstutz/Bott SUI [15] – Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [2] 0-2 (20-22, 9-21)

Antiol Kola/Sideris GRE [7] – Rocker-Graham/Reeves AUS [10] 2-0 (21-12, 28-26)

Carucci/Siccardi ITA [11] – Pennanen/Pennanen FIN [6] 2-1 (21-16, 15-21, 15-13)

Moreno/Sanfélix ESP [3] – Mokhantar/Chane MAR [14] 2-0 (21-13, 21-18)

Pachón/Romero R ESP [13] – Borbély/Niemeier HUN [4] 0-2 (17-21, 14-21)

Kurt/Tür TUR [5] – Laenen/Pirick BEL [12] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)

Mehandzhiyski/Kalchev BUL [9] – Grahn/Isaksson SWE [8] 1-2 (11-21, 21-19, 12-15)

Özdemir/Kuru TUR [1] – Etchegaray/Leon ARG [16] 2-0 (21-17, 21-16)

Secondo turno qualificazioni: Antiol Kola/Sideris GRE [7] – Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [2] 2-1 (16-21, 21-14, 15-13)

Moreno/Sanfélix ESP [3] – Carucci/Siccardi ITA [11] 2-0 (21-13, 21-17)

Kurt/Tür TUR [5] – Borbély/Niemeier HUN [4] 2-0 (21-19, 21-19)

Özdemir/Kuru TUR [1] – Grahn/Isaksson SWE [8] 1-2 (16-21, 21-17, 11-15)

Pool A

09-May, 09:30 Match 1: Huerta A./Huerta P. ESP [1] vs Vilanova/Pascual ESP [16]

09-May, 09:30 Match 2: Canet/Duval FRA [8] vs Andreasson/Andersson, A. SWE [9]

09-May, 12:50 Match 9: Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

09-May, 12:50 Match 10: Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

09-May, 10:20 Match 3: Matos/Pérez ESP [7] vs Trousil/Dzavoronok CZE [10]

09-May, 10:20 Match 4: Seiser/Grössig AUT [2] vs Grahn/Isaksson SWE [15] [Q]

09-May, 13:40 Match 11: Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

09-May, 13:40 Match 12: Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

09-May, 11:10 Match 5: Viera/Saucedo ESP [6] vs Ringøen/Aas NOR [11]

09-May, 11:10 Match 6: Datsiuk/Bublyk UKR [3] vs Antiol Kola/Sideris GRE [14] [Q]

09-May, 17:00 Match 13: Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

09-May, 17:00 Match 14: Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

09-May, 12:00 Match 7: Moiseiev/Savvin UKR [5] vs Moreno/Sanfélix ESP [12] [Q]

09-May, 12:00 Match 8: Piesina/Knasas LTU [4] vs Kurt/Tür TUR [13] [Q]

09-May, 15:40 Match 15: Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

09-May, 15:40 Match 16: Loser of Match 7 vs Loser of Match 8