Beach volley, Andreatta/Benzi avanti tutta: sono ai quarti a Valencia! None Sestini/Mancinelli

Doppia vittoria e quarti di finale già conquistati per Tiziano Andreatta e Davide Benzi che, al debutto in coppia, hanno centrato subito un ottimo risultato e non si vogliono fermare. Si sono fermate agli ottavi di finale, invece, Sestini e Mancinelli che chiudono al nono posto la loro avventura in Spagna che segna il debutto internazionale della coppia con tre successi e due sconfitte.

Andreatta/Benzi hanno esordito nel tabellone principale soffrendo non poco ma riuscendo a battere 2-1 la coppia di casa composta da Viera/Saucedo. Primo set molto combattuto che ha visto il successo della coppia spagnola con il punteggio di 21-19. Veemente la reazione degli azzurri che hanno vinto senza troppi patemi il secondo set 21-16 e poi nel tie break hanno avuto la meglio con il punteggio di 15-10.

Nella finale che valeva l’accesso ai quarti di finale altra battaglia della coppia italiana contro i massicci olandesi Sonneville/Groenewold, che sono stati sconfitti ancora con il punteggio di 2-1. Primo set ben giocato da Andreatta/Benzi che si sono imposti 21-17, secondo parziale tutto di marca olandese con Sonneville/Groenewold che hanno pareggiato il conto con il punteggio di 21-16. Nel terzo set netto il predominio degli azzurri che hanno vinto 15-9 e nei quarti di finale in programma domani alle 16.00 attendono la vincente della sfida tra gli spagnoli Matos/Pérez e i norvegesi Markus e Adrian Mol, giovani membri della famiglia più famosa del beach volley europeo.

Non è andata altrettanto bene alle azzurre Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli che sono state sconfitte negli ottavi di finale in due set dalle francesi Descamps/Sobezalz, che poi hanno raggiunto la semifinale. La partita, di fatto, non ha regalato emozioni con le azzurre che non sono mai riuscite ad impensierire le rivali e si sono arrese con i punteggi di 21-12 e 21-11, pagando anche la fatica fisica e psicologica dei giorni precedenti.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Verberne/Luini NED [1] – Moreno/Sanfélix ESP [16] 1-2 (21-12, 4-21, 0-15)

Piesina/Knasas LTU [8] – Moiseiev/Savvin UKR [9] 2-0 (21-13, 21-15)

Moreno/Sanfélix ESP [16] – Piesina/Knasas LTU [8] 2-1 (21-13, 19-21, 15-7)

Verberne/Luini NED [1] – Moiseiev/Savvin UKR [9] 0-2 (0-21, 0-21)

Pool B

Krattiger/Dillier SUI [2] – Matos/Pérez ESP [15] 2-0 (21-16, 21-9)

Huber/Seidl AUT [7] [Q] – Canet/Duval FRA [10] 2-0 (21-15, 21-16)

Krattiger/Dillier SUI [2] – Huber/Seidl AUT [7] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Matos/Pérez ESP [15] – Canet/Duval FRA [10] 2-1 (17-21, 21-12, 16-14)

Pool C

Heidrich/Jordan SUI [3] – Sonneville/Groenewold NED [14] [Q] 1-2 (14-21, 21-17, 16-18)

Andreatta/Benzi ITA [6] – Viera/Saucedo ESP [11] 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

Sonneville/Groenewold NED [14] [Q] – Andreatta/Benzi ITA [6] 1-2 (17-21, 21-16, 9-15)

Heidrich/Jordan SUI [3] – Viera/Saucedo ESP [11] 0-2 (14-21, 14-21)

Pool D

Huerta A./Huerta P. ESP [4] – Özdemir/Kuru TUR [13] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Mol/Mol NOR [5] – Lejawa/Beta POL [12] [Q] 2-0 (21-10, 28-26)

Huerta A./Huerta P. ESP [4] – Mol/Mol NOR [5] 2-0 (21-15, 21-12)

Özdemir/Kuru TUR [13] [Q] – Lejawa/Beta POL [12] [Q] 0-2 (14-21, 17-21)

Ottavi di finale: Moiseiev/Savvin UKR [9] – Sonneville/Groenewold NED [14] [Q]

Viera/Saucedo ESP [11] – Piesina/Knasas LTU [8]

Lejawa/Beta POL [12] [Q] – Huber/Seidl AUT [7] [Q]

Matos/Pérez ESP [15] – Mol/Mol NOR [5]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Descamps/Sobezalz FRA [7] – Sestini/Mancinelli ITA [11] [Q] 2-0 (21-12, 21-11)

Uhl/Schürholz GER [5] – Merle/Colin FRA [16] [Q] 1-2 (21-12, 18-21, 13-15)

Florian/Serrano F ESP [14] – Schieder/Borger GER [2] 0-2 (15-21, 16-21)

Carro/Paula ESP [1] – Fernández da Silva/González ESP [4] 2-0 (21-13, 21-9)

Quarti di finale: Maixnerova/Kylie CZE [9] – Descamps/Sobezalz FRA [7] 0-2 (18-21, 21-23)

Schieder/Borger GER [2] – Duval/Dupin FRA [13] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [3] – Merle/Colin FRA [16] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)

Carro/Paula ESP [1] – Konink/Poiesz NED [10] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Semifinali: Descamps/Sobezalz FRA [7] – Duval/Dupin FRA [13] [Q]

Serdiuk/Romaniuk UKR [3] – Carro/Paula ESP [1]

NUVALI

Prosegue a Nuvali nelle Filippine il torneo Future che ha visto eliminati nelle qualificazioni maschili gli azzurri Seregni/Podestà. Questi i risultati odierni:

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Lorenz/Rietschel GER [1] – Garcia/JARON PHI [16] 2-0 (21-19, 21-14)

Wieczorek/Schwengel USA [8] – Bennett/Walker AUS [9] 1-2 (21-13, 17-21, 12-15)

Lorenz/Rietschel GER [1] – Bennett/Walker AUS [9] 2-0 (21-15, 21-17)

Garcia/JARON PHI [16] – Wieczorek/Schwengel USA [8]

Pool B

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Rosales/Iraya PHI [15] 2-0 (21-11, 21-14)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] – Bulgacs/Graudins LAT [10] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] 2-0 (21-15, 21-15)

Rosales/Iraya PHI [15] – Bulgacs/Graudins LAT [10] [Q]

Pool C

Nemec/Petruf SVK [3] – Andrejevs/Dūdens LAT [14] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Semerad/Stocek CZE [6] – TOLENTINO/Francisco PHI [11] 2-0 (21-13, 21-9)

Nemec/Petruf SVK [3] – Semerad/Stocek CZE [6] 2-0 (23-21, 21-12)

Andrejevs/Dūdens LAT [14] [Q] – TOLENTINO/Francisco PHI [11]

Pool D

Buytrago/Varga PHI [4] – Hershko/Day ISR [13] [Q] 0-2 (21-23, 12-21)

Dóczi/Stréli HUN [5] – van den Bogert/Sengers NED [12] [Q] 0-2 (23-25, 18-21)

Hershko/Day ISR [13] [Q] – van den Bogert/Sengers NED [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

Buytrago/Varga PHI [4] – Dóczi/Stréli HUN [5]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Progella/Pagara PHI [1] – Rondina/Pons PHI [16] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15)

Prins/Driessen NED [8] – Powell/Calvin USA [9] 0-2 (16-21, 17-21)

Rondina/Pons PHI [16] – Powell/Calvin USA [9] 2-0 (21-15, 21-14)

Progella/Pagara PHI [1] – Prins/Driessen NED [8]

Pool B

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Epa/Cordero PHI [15] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Sakura/Sawame JPN [7] – Lavie/Dave ISR [10] 2-0 (21-17, 21-9)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Sakura/Sawame JPN [7] 2-0 (21-11, 21-16)

Epa/Cordero PHI [15] [Q] – Lavie/Dave ISR [10]

Pool C

Polley/MacDonald NZL [3] – Sekiguchi/Okuno JPN [14] [Q] 2-0 (21-12, 21-11)

Villapando/Gaviola PHI [6] – Vaida/Alupei ROU [11] [Q] 0-2 (13-21, 14-21)

Polley/MacDonald NZL [3] – Vaida/Alupei ROU [11] [Q] 2-1 (21-18, 17-21, 15-10)

Sekiguchi/Okuno JPN [14] [Q] – Villapando/Gaviola PHI [6]

Pool D

Riko/Take JPN [5] – Polidario/Rodriguez PHI [12] 2-1 (21-13, 17-21, 15-13)

Lawac/Toko VAN [4] – Mamaja/Aleksāne LAT [13] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-11)

Lawac/Toko VAN [4] – Riko/Take JPN [5] 1-2 (17-21, 21-15, 11-15)

Mamaja/Aleksāne LAT [13] [Q] – Polidario/Rodriguez PHI [12]