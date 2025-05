Chiara They e Sara Breidenbach sono pronte per una nuova stagione da protagoniste nel campionato italiano di beach volley! Dopo essere state seconde per un soffio nell’edizione dello scorso anno, le due atlete puntano decisamente al primo posto. Sebbene siano determinate a conquistare la vetta, riconoscono che le rivali di altissimo livello, tra nuove coppie e conferme della passata stagione, renderanno la sfida molto interessante. In questa puntata esclusiva di Beach Zone, Simona Bastiani ed Enrico Spada ospitano Chiara They e Sara Breidenbach per parlare delle loro ambizioni per la nuova stagione e delle sfide che le aspettano! Iscriviti al canale per altre interviste esclusive e aggiornamenti sul beach volley!