Beach soccer, l’Italia apre i Mondiali con una convincente vittoria sull’Oman

Buona la prima per la Nazionale italiana di beach soccer nei Mondiali di scena alle Seychelles. Sulla sabbia di Victoria, gli azzurri hanno sconfitto col punteggio di 7-4 l’Oman, conquistando tre punti importanti nell’economia del Gruppo D. Un raggruppamento in cui la selezione del Bel Paese dovrà fare i conti anche con El Salvador e soprattutto Brasile, campione del mondo in carica. Domenica 4 maggio, dunque, ci sarà la rivincita della finale iridata dell’anno scorso contro i verdeoro e vedremo cosa accadrà. Ricordiamo che la qualificazione ai quarti di finale sarà riservata alle prime due squadre di ogni girone.

Una match in cui la formazione di Emiliano Del Duca ha iniziato col piglio giusto, trovando le marcature di Tommaso Fazzini e di Emmanuele Zurlo. C’è stata la reazione della compagine avversaria, che ha raggiunto il pari per effetto delle realizzazioni nelle ultime fasi della prima frazione con Yahya Al Muraiki e Sami Al Bulushi. Nel secondo tempo Alessandro Remedi ha avuto la chance per riportare in vantaggio l’Italia, ma la trasformazione penalty non c’è stata per la traversa colpita dall’azzurro. Situazione surreale, in quanto pochi secondi dopo un’altra massima punizione viene assegnata ai nostri portacolori e a incaricarsene è stato Luca Bertacca, ma il portiere avversario ha vestito i panni di Benji Price e il risultato è rimasto sul 2-2.

La porta dell’Oman è parsa stregata ma a 7′ dal termine c’è stata la marcatura che ha dato ossigeno: Zurlo ha creato i presupposti della realizzazione, prolungando il pallone di testa verso Bertacca, che si è fatto perdonare e ha gonfiato la rete (3-2). Poco dopo c’è stato il poker nostrano firmato da Gianmarco Genovali che ha calciato perfettamente una punizione e pallone sotto la traversa (4-2). Azzurri un po’ distratti difensivamente e terza marcatura dell’Oman che è arrivata a 20″ dal termine del secondo periodo con Musallam Al Araimi.

Nel terzo tempo l’Italia ha tremato quando Gean Pietro (secondo portiere azzurro) è stato chiamato agli straordinari. Il quinto gol ha assunto i connotati della liberazione e Remedi si è riscattato dopo il rigore fallito. Un gol che ha dato maggior sicurezza alla squadra di Del Duca che con la doppietta di Josep Junior Gentilin ha fatto calare il sipario sul 7-4.