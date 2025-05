Baseball: Parmaclima e San Marino completano lo sweep nel sabato di Serie A

Prosegue l’imbattibilità di Parmaclima nella Serie A 2025 di baseball. La compagine emiliana ha completato lo sweep battendo la Fortitudo Bologna anche in gara-2, rimanendo così saldamente al comando nella classifica del raggruppamento A.

I parmigiani sono i primi a passare in vantaggio, timbrando due sigilli nel secondo inning, avanzando poi di un’unità al terzo. La Fortitudo sblocca il tabellino invece solo nella sesta ripresa, accorciando le distanze mettendo a referto due sigilli, salvo poi vedere allontanarsi ancora i rivali che, all’ottavo, si riportano con due lunghezze di vantaggio. Ma i bolognesi non ci stanno, timbrando ancora due punti ed avvicinandosi sensibilmente agli avversari, abili poi a segnare il 6-4 all’ultimo round.

Tutto facile anche per San Marino, brava a regolare in trasferta Nettuno passando senza patemi per 8-3, costruendo la vittoria nei primi cinque turni, in particolare nel terzo, dove sono arrivati quattro punti. Vittoria di cuore poi per la BBC Grosseto che, tra le mura amiche, ha regolato Reggio Emilia per 3-7 in gara-1, passando poi 2-3 in gara-2 dopo due extra inning.

Extra inning anche per Grosseto, vittoriosa per 7-6 nel primo confronto con Macerata, al termine di una gara divertente. Molto gagliarda anche gara-2, terminata con la vittoria dei marchigiani per 2-4. Di seguito la classifica aggiornata.

BASEBALL, SERIE A 2025. CLASSIFICA AGGIORNATA