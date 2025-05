Bagnaia risponde secco a Dall’Igna: “Le sue parole non mi hanno sorpreso…”

Il post-gara di Jerez de la Frontera ci aveva lasciato in eredità diverse cose. Alex Marquez che vinceva il Gran Premio di Spagna e saliva in vetta alla classifica generale. Marc Marquez che cadeva e rimontava, racimolando qualche punticino sempre importante, quindi un Francesco Bagnaia che si fermava al podio e proseguiva nel suo inizio di stagione con pochi sorrisi. Non solo, dopo aver tagliato il traguardo, sono anche arrivate le parole sibilline di Luigi Dall’Igna.

“Onestamente mi aspettavo di più da lui. Nelle Sprint fa sempre fatica, dobbiamo cercare di individuare il problema. Poi in gara va meglio”. Il numero uno tecnico del team di Borgo Panigale non aveva usato mezzi termini per sottolineare come le prestazioni del due-volte campione del mondo della classe regina non fossero quelle che si aspettava la dirigenza della Ducati. Un messaggio chiaro e netto che ha colto nel segno, al quale Pecco Bagnaia ha risposto nelle ultime ore.

Nel corso del fine settimana del Gran Premio di Francia di Le Mans, infatti, il pilota con il numero 63 sul cupolino della propria moto ha voluto dire la sua su quelle parole ormai diventate così famose: “Se mi hanno sorpreso? Direi proprio di no. Quello che ha detto Dall’Igna è chiaro ma, ve lo assicuro, non è l’unico a volere qualcosa di più. Io sono il primo a sapere che posso fare di più. Non ha detto niente di sbagliato”. (Fonte: Sky Sport).

Pecco Bagnaia prosegue nella sua risposta: “Io sto cercando di fare tutto il possibile per tornare a trovarmi bene. La squadra e tutti gli ingegneri stanno facendo la stessa cosa con me per darmi quello che cerco. Ovviamente è un percorso che si fa insieme”.