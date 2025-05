ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 8 maggio, quale partita vedere in chiaro

Oggi, giovedì 8 maggio, sarà un’altra giornata molto italiana. Terzo giorno di incontri negli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Sui campi del Foro Italico saranno ben 10 gli azzurri protagonisti e l’obiettivo, chiaramente, sarà quella di proseguire nel percorso.

Sul Centrale, spetterà a Matteo Arnaldi aprire le danze. Il ligure se la vedrà contro l’esperto spagnolo Roberto Bautista Agut e il target sarà quello di esprimere lo stesso tennis che ha espresso a Madrid per dare seguito alla sua avventura nella Capitale. Sempre sul campo principale, Elisabetta Cocciaretto è attesa non prima delle 13.00 alla sfida “impossibile” contro la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo), strepitosa interprete sui campi in terra delle ultime stagioni ma non nel miglior momento della propria carriera. Vedremo poi in azione Jasmine Paolini opposta alla neozelandese Lulu Sun, con la toscana che vuol far bene davanti al pubblico italiano anche per mettere fieno in cascina in classifica.

Nella sessione serale del Centrale (non prima delle 19.00), Fabio Fognini giocherà contro il britannico Jacob Fearnley. Ultima partecipazione per il ligure in questo torneo, come annunciato da lui stesso ai media. A completamento dello schedule Lucia Bronzetti contro la forte ceca Karolina Muchova (non prima delle 20.30).

Sul campo della Grand Stand Arena Federico Cinà se la vedrà contro l’argentino Mariano Navone (2° match del programma). Una sfida di grande interesse per le qualità del giovane siciliano e per stabilire chi sarà il prossimo avversario nel 2° turno di Jannik Sinner. A seguire il derby tricolore tra Flavio Cobolli e Luca Nardi e ultimo match del programma in questo impianto Mattia Bellucci opposto allo spagnolo Pedro Martinez. La SuperTennis Arena, poi, sarà teatro dell’esordio di Matteo Gigante contro il francese Arthur Rinderknech.

La copertura televisiva per Arnaldi-Bautista Agut in chiaro su Rai 2 HD, per i match femminili in chiaro su SuperTennis HD, per tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà disponibile per Arnaldi-Bautista Agut su Rai Play, per i match femminili su SuperTenniX, per tutti i match maschili su Tennis TV, per tutto il torneo su Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dei seguenti incontri: Cinà-Navone, Cobolli-Nardi, Fognini-Fearnley, Arnaldi-Bautista Agut, Paolini-Sun

ITALIANI IN CAMPO OGGI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Giovedì 8 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Arnaldi vs Roberto Bautista Agut

Elisabetta Cocciaretto ITA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 13:00

Jasmine Paolini vs Lulu Sun

Jacob Fearnley vs Fabio Fognini (Non prima 19:00)

Lucia Bronzetti vs Karolina Muchova (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Naomi Osaka vs Paula Badosa

Mariano Navone vs Federico Cina

Luca Nardi vs Flavio Cobolli

Ashlyn Krueger vs (3) Jessica Pegula Non prima 17:00

Mattia Bellucci vs Pedro Martinez

SuperTennis Arena – ore 11:00

Petra Kvitova vs Ons Jabeur

Fabian Marozsan vs Joao Fonseca

Arthur Rinderknech vs Matteo Gigante

Elina Svitolina vs Jessica Bouzas Maneiro

Learner Tien vs Reilly Opelka

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Arnaldi-Bautista Agut in chiaro su Rai 2 HD, match femminili in chiaro su SuperTennis HD, tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Arnaldi-Bautista Agut su Rai Play, match femminili su SuperTenniX, tutti i match maschili su Tennis TV, tutto il torneo su SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport (Cinà-Navone, Cobolli-Nardi, Fognini-Fearnley, Arnaldi-Bautista Agut, Paolini-Sun)