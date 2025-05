Jannik Sinner e il nuovo allenamento a Roma: in campo con un italiano, accanto ci sarà Alcaraz

Giornata di vigilia nella Capitale, dove mercoledì 7 maggio scatteranno gli Internazionali d’Italia anche per quanto riguarda il settore maschile. Si preannuncia un martedì intenso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, dove quasi tutti i tennisti saranno impegnati in una sessione di allenamento per provare il mattone tritato della Città Eterna e lanciarsi verso il debutto nel torneo, anche se i migliori trentadue dovranno aspettare venerdì o sabato per muovere i primi passi nella competizione.

Jannik Sinner esordirà sabato 10 maggio, al rientro agonistico dopo aver scontato tre mesi di squalifica. Il numero 1 del mondo, che ieri ha scaldato i motori contro il ceco Jiri Lehecka, ha prenotato il campo numero 7 alle ore 16.30: scambierà con il suo grande amico Lorenzo Sonego e sarà importante per capire lo stato di forma del fuoriclasse altoatesino, che sta cercando di sciogliere il braccio dopo l’ultimo periodo inevitabilmente complicato.

La curiosità cresce a dismisura perché sul campo accanto (il numero 6) e praticamente in contemporanea (alle ore 17.00) si allenerà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo che ha saltato il Masters 1000 di Madrid a causa di un fastidio fisico accusato durante la finale di Barcellona e che risulta uno dei grandi favoriti a Roma.

L’iberico si allenerà insieme a Flavio Cobolli, numero 34 del mondo che punta a fare molto bene nella sua città. Da seguire anche Lorenzo Musetti (alle ore 11.00 con il bulgaro Grigor Dimitrov sul campo 5) e il tedesco Alexander Zverev (il numero 2 del mondo sarà impegnato con il francese Alexandre Muller sul campo 5 alle ore 12.00).