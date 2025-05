A che ora Sinner-Navone, Internazionali d’Italia 2025: programma preciso, dove vederlo in tv, diretta in chiaro

Jannik Sinner affronterà Mariano Navone al secondo turno degli Internazionali d’Italia: il numero 1 del mondo farà il proprio esordio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e tornerà così a giocare dopo aver scontato la squalifica di tre mesi. Il fuoriclasse altoatesino si appresta a incominciare il proprio cammino con il sogno di fare parecchia strada e conseguire un risultato di lusso di fronte al proprio pubblico, che lo sosterrà in maniera calorosa dopo la lunga assenza.

Il 23enne non gioca un incontro da fine gennaio, quando sconfisse il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open. Il nostro portacolori se la dovrà vedere con il rognoso argentino, specialista del mattone tritato che al debutto ha prevalso nei confronti del promettente Federico Cinà. Il nostro portacolori partirà chiaramente con tutti i favori del pronostico, ma bisognerà capire quale sarà la sua condizione di forma e il suo stato tecnico dopo il periodo di inattività.

Il numero 1 del mondo incrocerà il 24enne, numero 99 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, il sudamericano vanta un record stagionale di 11 vittorie e 13 sconfitte contro il 7-0 infilato dal nostro portacolori sul cemento di Melbourne. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’olandese Jesper de Jong, con vista su un ipotetico ottavo di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 19.00. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Matteo Berrettini e il britannico Jacob Fearnley, a seguire (non prima delle ore 13.00) il match femminile tra Collins e Swiatek e il confronto tra Jasmine Paolini e la tunisina Ons Jabeur. Al termine, e non prima delle ore 19.00, toccherà all’attesissimo numero 1 del mondo, che dunque giocherà nella serata del sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Navone, secondo turno degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-NAVONE INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sabato 10 maggio

Quarto match alle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00 Jannik Sinner vs Mariano Navone – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocano nell’ordine: Berrettini-Fearnley, Collins-Swiatek (non prima delle ore 13.00), Paolini-Jabeur. Al termine, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-NAVONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.