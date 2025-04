WTA Stoccarda, Pegula e Gauff ai quarti di finale. Esce Mirra Andreeva

Il torneo WTA di Stoccarda continua la sua corsa e propone i match che completeranno l’allineamento del tabellone ai quarti di finale. Approdano ai quarti di finale Coco Gauff, Jessica Pegula e Aryna Sabalenka, quest’ultima senza giocare. Esce invece Mirra Andreeva.

In apertura di giornata Ekaterina Alexandrova travolge 6-3 6-2, in poco più di un’ora e dieci minuti, una Mirra Andreeva decisamente troppo fallosa e penalizzata dal gran numero di errori commessi nel corso della partita. Travolgente debutto nel torneo per Jessica Pegula. La statunitense annichilisce 6-1 6-1, in poco più di un’ora, la polacca Magdalena Frech e ora incrocerà sulla propria strada la numero 22 del mondo.

Supera agevolmente il secondo esame di tedesco Jasmine Paolini. La giocatrice italiana batte 6-1 7-5, un’ora e ventisette minuti la durata del confronto, la tedesca Jule Niemeier e accede ai quarti di finale. Nel prossimo turno, in programma sabato, la testa di serie numero cinque sfiderà Coco Gauff. La statunitense annichilisce 6-1 6-1, in cinquantotto minuti, la tedesca Ella Seidel.

Passa il turno senza giocare Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo approfitta del ritiro della connazionale Anastasia Potapova e avanza ai quarti di finale, turno in cui sfiderà la belga Elise Mertens. Impiega due ore e venti per vincere la sua battaglia Jelena Ostapenko. La lettone batte 7-5 3-6 6-2 l’americana Emma Navarro, testa di serie numero 11, e si guadagna la sfida dei quarti contro la polacca Iga Swiatek.