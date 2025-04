ATP Monaco 2025: Marozsan elimina Humbert. Bene Cerundolo, avanti Bergs e Goffin

Si sono completati i match degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il colpo di giornata lo piazza l’ungherese Fabian Marozsan, che elimina la testa di serie numero quattro, il francese Ugo Humbert. Il tennista magiaro si è imposto brillantemente in due set con un doppio 6-4 in un’ora e venticinque minuti di gioco, tornando a giocare i quarti nel massimo circuito da quelli raggiunti ad inizio anno ad Hong Kong.

Marozsan affronterà ora il il belga Zizou Bergs, che ha messo fine al cammino del giovane tedesco Diego Dedura-Palomero, primo 2008 a vincere un match a livello ATP nel turno precedente. Bergs ha passeggiato in un’ora e dieci minuti di gioco, vincendo con un duplice 6-1.

Ottima giornata per il Belgio, visto che è arrivata anche la vittoria di David Goffin contro l’argentino Mariano Navone in rimonta in tre set con il punteggio di 0-6 7-5 6-1. Goffin aveva già raggiunto i quarti in un ATP 500 in questa stagione sul cemento di Acapulco, mentre è il primo sulla terra rossa addirittura dal torneo di Marrakech del 2022 (vinto).

Adesso nei quarti Goffin affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Il numero 22 del mondo conferma il buon stato di forma degli ultimi mesi (quarti di finale sia ad Indian Wells sia a Miami), superando agevolmente il kazako Alexander Shevchenko in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

RISULTATI ATP MONACO 2025 (17 APRILE)

Goffin (Bel) b. Navone (Arg) 0-6 7-5 6-1

Cerundolo (Arg) b. Shevchenko (Kaz) 6-3 6-2

Bergs (Bel) b. Dedura-Palomero (Ger) 6-1 6-1

Marozsan (Hun) b. Humbert (Fra) 6-4 6-4