WTA Rouen 2025, Nuria Branciaccio rimontata e battuta da Moyuka Uchijima

Lotta, ma viene eliminata al primo turno del WTA 250 di Rouen, in Francia, Nuria Branciaccio, ripescata, a pochi minuti dall’ingresso in campo, come lucky loser nel torneo che si gioca sulla terra battuta indoor transalpina: l’azzurra cede alla nipponica Moyuka Uchijima, testa di serie numero 5, che si impone in rimonta per 3-6 6-2 6-1 in un’ora e 47 minuti di gioco, ed affronterà agli ottavi la wild card francese Loïs Boisson.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break, sempre ai vantaggi, tra terzo e quarto game, con l’allungo decisivo che viene operato in seguito dall’azzurra, abile a togliere la battuta a trenta all’avversaria anche nel sesto gioco. Brancaccio manca quattro set point in risposta nell’ottavo game, ma nel nono tiene il servizio a quindici e chiude i conti sul 6-3 in 42 minuti.

Lo spartito del confronto cambia in maniera repentina nella seconda frazione, che si apre con un parziale di 12 punti a 4 per la nipponica, abile ad operare il break a 30 nel secondo game. L’azzurra centra il controbreak nel quinto gioco e si riporta sul 2-3, ma nel game successivo cede nuovamente la battuta. Brancaccio ha due occasioni per un nuovo controbreak sul 15-40 nel settimo gioco, ma le manca e poi finisce per cedere di schianto, con la giapponese che vince 7 dei successivi 8 punti giocati e riequilibra l’incontro con il 6-2 in 34 minuti.

La partita decisiva vede una sola tennista in campo, ovvero Uchijima, che toglie la battuta all’azzurra ai vantaggi del secondo game e vola via. Brancaccio sparisce dal campo e cede a quindici il servizio nel quarto gioco, finendo sotto 0-4. Nel sesto game l’azzurra deve annullare un match point prima di evitare lo 0-6, ma la giapponese porta a casa il successo poco dopo, con il 6-1 maturato in 31 minuti.

Le statistiche premiano l’asiatica, che vince 90 punti contro i 75 dell’azzurra, facendo la differenza sostanzialmente con la prima di servizio, con la quale ottiene il 67% dei punti contro il 53% di Brancaccio. La tennista italiana, inoltre, converte solo 3 delle 12 palle break avute a disposizione, mentre la nipponica si rivela più cinica, sfruttando 6 delle 13 opportunità concesse dalla lucky loser del Bel Paese.