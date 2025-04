WTA Rouen 2025, Nuria Brancaccio entra in main draw come lucky loser

Continuano le cancellazioni nei tornei WTA della settimana: a Rouen, dove quest’oggi si completa il primo turno, arriva il forfait della russa Kamilla Rakhimova, che avrebbe dovuto affrontare nel primo pomeriggio la nipponica Moyuka Uchijima, testa di serie numero 5.

A beneficiare del ritiro della russa sarà un’azzurra: Nuria Brancaccio aveva perso il derby contro Camilla Rosatello nel turno decisivo delle qualificazioni, ma il terzo ritiro dal torneo a tabellone compilato ha permesso all’azzurra di essere ripescata.

Sarà dunque la tennista italiana ad affrontare la giapponese tra pochi minuti: il match, infatti, sarà il secondo a partire dalle ore 11.30 dopo un incontro di doppio e precederà l’incontro degli ottavi tra Rosatello e la romena Elena-Gabriela Ruse.

Entrambe le azzurre torneranno poi in campo in coppia per giocare gli ottavi di finale del torneo di doppio, nel quale affronteranno, nel quinto incontro dalle ore 11.30, il duo accreditato del numero 4 del seeding, composto dalla nipponica Nao Hibino e dalla britannica Maia Lumsden.