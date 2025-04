WTA Bogotà, debutto vincente per Bouzkova e Osorio. Subito fuori Parks e Arango

La pioggia battente caduta nella prima giornata rimanda di ventiquattro ore il via ufficiale del torneo WTA di Bogotà. In campo tutti gli incontri del primo turno per allineare il tabellone agli ottavi di finale. Debutto vincente per Marie Bouzkova e Camila Osorio, escono Alycia Parks e Emiliana Arango.

In apertura di giornata la francese Selena Janicijevic elimina con un perentorio 6-1 6-2 la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero 7. Successo in rimonta per Hanna Chang. La statunitense supera, in due ore e nove minuti, 4-6 6-1 6-2 la connazionale Varvara Lepchenko. La tedesca Tatjana Maria regola, al termine di una maratona di quasi tre ore e mezza, la francese Chloe Paquet con il punteggio di 6-7(5) 7-5 6-4. Debutto in scioltezza per Camila Osorio. Nel derby colombiano la testa di serie numero travolge 6-0 6-2 la connazionale Mariana Isabel Higuita Barraza. La polacca Katarzyna Kawa liquida 6-1 6-1 la colombiana Valentina Mediorreal Arias.

La romena Patricia Maria Tig, ripescata come lucky loser al posto di Lucrezia Stefanini, firma l’impresa di giornata. La numero 243 del mondo batte 6-3 6-3, in un’ora e trentotto minuti, la padrona di casa Emiliana Arango. La cipriota Raluka Serban impiega due ore e cinque minuti per piegare 2-6 6-4 6-1 la resistenza della spagnola Nuria Parrizas Diaz. Esordio vincente per la testa di serie numero 1. La ceca Marie Bouzkova s’impone al terzo set, 6-0 3-6 6-3 lo score dell’incontro, sulla serba Aleksandra Krunic. Si ferma subito la corsa della testa di serie numero tre. Nel derby statunitense Iva Jovic infligge un netto 6-4 6-1 ad Alycia Parks.

La croata Lea Boskovic passa agli ottavi di finale grazie al 6-4 6-4 rifilato alla romena Irina Bara. Emina Bektas elimina 6-0 6-3, in un’ora e diciotto minuti, la colombiana Maria Torres Murcia. La statunitense Julieta Pareja domina 6-1 6-1, in un’ora e sedici minuti, contro la colombiana Maria Jose Sanchez Uribe. Esce alla distanza Laura Pigossi. La brasiliana perde il primo set contro la tedesca Laura Siegemund per poi vincere in maniera netta gli altri due, 4-6 6-1 6-1 lo score del match. La francese Leolia Jeanjean piega 6-4 7-5 la giocatrice del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann. L’iberica Cristina Bucsa supera 6-1 6-7(5) 6-1 la svizzera Leonia Kung, l’argentina Julia Riera approfitta del ritiro dell’inglese Francesca Jones sul 6-2 5-7 5-3.