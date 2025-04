WTA Charleston 2025, Bronzetti fa e disfa contro Zhang e viene sconfitta all’esordio

Termina subito tra mille recriminazioni il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA di Charleston. La romagnola perde una partita folle con la cinese Shuai Zhang, con la numero 176 del mondo che si impone in tre set con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Si tratta della seconda sconfitta in un mese e mezzo per Bronzetti contro la cinese, che l’aveva battuta nettamente nelle qualificazioni a Dubai. Quest’oggi, però, il match è stato completamente diverso, con continui stravolgimenti, anche in un terzo set incredibile, con Bronzetti che recupera addirittura due break di svantaggio, perdendo poi clamorosamente.

Zhang passa al secondo turno nonostante i sette doppi falli e le diciotto palle break concesse. Dall’altra parte Bronzetti ne ha affrontate undici, perdendo per sei volte il servizio, conquistando il 56% dei punti con la prima ed il 49% con la seconda.

Le palle break fioccano già ad inizio partita. Bronzetti si trova ad affrontarne quattro nel terzo gioco, ma riesce ad annullarle tutte. Nel game successivo è Zhang a cancellare la palla break in favore dell’azzurra. Nel sesto game Bronzetti ha altre due occasioni di break, ma anche queste sfumano via, con l’azzurra che poi deve difendere lei una palla break. Nel nono gioco arriva alla fine il primo break della partita e se lo prende Zhang, ma la reazione di Bronzetti è immediata in un folle decimo game, nel quale la romagnola annulla un set point e alla quinta possibilità riesce ad ottenere il controbreak. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece Bronzetti perde malamente a zero il servizio e poi il set per 7-5.

Il secondo set prosegue sulla stessa falsa riga del precedente. Bronzetti manca due palle break nel quarto game ed in quello successivo la numero 60 del mondo perde il servizio. Zhang sale anche sul 5-3 e si trova a servire per il match nel decimo game, ma proprio all’ultimo Bronzetti riesce a recuperare lo svantaggio e trova il controbreak. La serie di game consecutivi dell’azzurra non si ferma, con Lucia che completa clamorosamente la rimonta, andando ad ottenere un altro break e a chiudere il set sul 7-5.

Nonostante sia riuscita ad agguantare la partita, Bronzetti vive un inizio di terzo set da incubo. La romagnola commette davvero troppi errori e perde per due volte il servizio, con Zhang che clamorosamente scappa addirittura sul 4-0. Sembra finita ed invece Bronzetti riesce incredibilmente a rimontare, recuperando entrambi i break di svantaggio. Sul 4-4 l’inerzia del match è tutta dalla parte dell’azzurra, che, invece, gioca un pessimo game al servizio e finisce per subire il break. Purtroppo questa volta Zhang non concede occasioni e va a chiudere 6-4.