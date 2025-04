Volley, decisa la sede della Final Four di Champions League: trasferta durissima per Perugia

La Final Four della Champions League di volley maschile si giocherà alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) nel weekend del 16-18 maggio. La CEV ha svelato la sede degli atti conclusivi della massima competizione europea, che si disputeranno dunque tra un mese e mezzo nella località polacca. Questo impianto da 12.00 posti, inaugurato nel 2009, è uno dei punti di riferimento della pallavolo internazionale.

Una formazione italiana andrà a caccia del prestigioso trofeo: Perugia inseguirà il grande colpaccio, provando ad alzare al cielo l’agognato trofeo continentale per la prima volta nella propria storia. Dopo aver eliminato Monza nei quarti, i Block Devils saranno attesi in semifinale dai turchi dell’HalkBank Ankara, già giustiziere di Milano al golden set nei playoff e battuti dagli umbri nella fase a gironi. Simone Giannelli e compagni cercheranno di superare l’ostacolo anatolico per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo.

L’altra semifinale sarà il derby polacco tra lo Jastrzebski Wegiel e l’Aluron CMC Warta Zawiercie, dunque Perugia dovrà obbligatoriamente battere i padroni di casa se vorrà festeggiare. Già svelato anche il calendario: Perugia giocherà venerdì 16 maggio (ore 20.00), mentre il derby si disputerà sabato 17 maggio (ore 14.45); la finale della Champions League di volley maschile è in programma domenica 18 maggio alle ore 20.05.