Volley, Perugia piega Civitanova al tie-break e vola sul 2-0 nella semifinale scudetto

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-20; 18-25; 25-23; 21-25; 15-10) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così portata in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Italia si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre la Lube è con le spalle al muro e sarà chiamata a una fragorosa rimonta nella situazione più disperata.

I Block Devils sono riusciti a espugnare l’Eurosuole Forum, imponendosi nel primo e nel terzo set ma venendo sempre rimontati dagli arrembanti cucinieri, che speravano di pareggiare i conti di fronte al proprio pubblico dopo essere crollati in maniera nitida settimana scorsa nella tana degli umbri. Nel parziale decisivo, però, gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno piazzato l’allungo risolutore nelle battute iniziali e hanno controllato la situazione in maniera brillante.

La seconda e la terza forza della regular season si affronteranno mercoledì 16 aprile (ore 20.30) nella cruciale gara-3: saranno i rossoneri ad avere il favore del campo e potranno così eventualmente festeggiare l’approdo in finale tra le mura amiche. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (22 punti), in doppia cifra anche gli schiacciatori Kamil Plotnytskyi (15 punti, 3 ace) e Oleh Plotnytskyi (15 punti, 7 ace!) e il centrale Agustin Loser (11) sotto la regia di Simone Giannelli (2 punti).

Tra le fila di Civitanova i migliori sono stati il bomber Adis Lagumdzija (16 punti) e il martello Mattia Bottolo (16), affiancato da Aleksandar Nikolov (11) nei primi due set e successivamente da Eric Loeppky (5), Mattia Boninfante in cabina di regia. I biancorossi scontano la pesante assenza del libero Fabio Balaso, sostituito da Francesco Bisotto.