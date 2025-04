Volley femminile, l’Italia si prepara per due amichevoli: le convocate di Velasco per il terzo collegiale

La Nazionale Italiana di volley femminile prosegue il proprio lavoro e sarà impegnata nel terzo collegiale della stagione, che si svolgerà al Centro Pavesi di Milano da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio. Dopo un paio di settimane di attività nel capolugoo lombardo, il CT Julio Velasco ha convocato sedici giocatrici, tra cui non sono presenti le big perché ancora impegnate nell’attività agonistica con i rispettivi club (Milano, Conegliano e Scandicci disputeranno la Final Four di Champions League).

Queste le giocatrici convocate dal Guru per l’impegno dei prossimi giorni nel capoluogo lombardo: Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

Rispetto all’ultima convocazione entrano in gruppo Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Matilde Munarini, Federica Squarcini, mentre escono Martina Bracchi e Anna Adelusi. Ci si avvicinerà alle due amichevoli in programma contro la Germania l’8-9 maggio tra Novara e Milano, due partite di avvicinamento in vista dell’esordio in Nations League previsto il prossimo 4 giugno.

Nelle stesse date si radunerà anche la nazionale seniores B, allenata da Carlo Parisi. Questo l’elenco delle atlete per il collegiale in programma al Centro Pavesi: Anna Adelusi, Valentina Bartolucci, Martina Bracchi, Chidera Blessing Eze, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Sara Panetoni, Alice Tanase.

CONVOCATE TERZO COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

PALLEGGIATRICI

Jennifer Boldini (Busto Arsizio)

Carlotta Cambi (Pinerolo)

OPPOSTI

Adhuoljok John Majak Malual (Firenze)

Giorgia Frosini (Busto Arsizio)

SCHIACCIATRICI

Alice Degradi (Vallefoglia)

Stella Nervini (Firenze)

Rebecca Piva (Busto Arsizio)

Loveth Omoruyi (Chieri)

Gaia Giovannini (Vallefoglia)

CENTRALI

Benedetta Sartori (Busto Arsizio)

Anna Gray (Chieri)

Matilde Munarini (Cremona, Serie A2)

Federica Squarcini (Novara)

LIBERI

Martina Armini (Bergamo)

Ilenia Moro (Pinerolo)

Eleonora Fersino (Novara)