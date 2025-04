Volley femminile, quando gioca l’Italia? Le prime partite di Nations League e il cammino fino ai Mondiali

Archiviata la stagione nazionale di volley femminile, in attesa della conclusione delle Coppe Europee, è già tempo di iniziare a pensare alla Nations League: per le azzurre il torneo sarà propedeutico ai Mondiali, in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia.

L’Italia inizierà il proprio cammino in Nations League dal 4 all’8 giugno a Rio de Janeiro (Brasile), si sposterà dal 18 al 22 giugno ad Hong Kong (Cina) e concluderà le proprie fatiche dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Le Finali, invece, si svolgeranno dal 23 al 27 luglio in sede da definire.

GIRONI NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Week 1 (4-8 giugno)

Pool a Ottawa (Canada): Giappone, Canada, Paesi Bassi, Repubblica Dominicana, Serbia, Bulgaria.

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Italia, Germania, Brasile, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Corea del Sud.

Pool a Pechino (China): Turchia, Belgio, Polonia, Thailandia, Cina, Francia.

Week 2 (18-22 giugno)

Pool a Istanbul (Turchia): Brasile, Turchia, Canada, Repubblica Dominicana, Belgio, Corea del Sud.

Pool a Hong Kong (Cina): Italia, Cina, Giappone, Thailandia, Repubblica Ceca, Bulgaria.

Pool a Belgrado (Serbia): Polonia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Serbia, Germania, Francia.

Week 3 (9-13 luglio)

Pool a Apeldoorn (Paesi Bassi): Italia, Turchia, Paesi Bassi, Serbia, Belgio, Repubblica Ceca.

Pool ad Arlington (Stati Uniti): Stati Uniti, Cina, Canada, Repubblica Dominicana, Germania, Thailandia.

Pool a Kanto (Giappone): Brasile, Polonia, Giappone, Francia, Bulgaria; Corea del Sud.

Finali (23-27 luglio)

Sede da decidere

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Week 1 (Pool 2 – Rio de Janeiro, Brasile)

04 giugno: Italia-Stati Uniti ore 19

05 giugno: Italia-Germania ore 22.30

06 giugno: Italia-Corea del Sud ore 22.30

08 giugno: Italia-Brasile ore 15

Week 2 (Pool 5 – Hong Kong, Cina)

18 giugno: Italia-Bulgaria ore 7.30

19 giugno: Italia-Thailandia ore 11.30

20 giugno: Italia-Giappone ore 14.30

22 giugno: Italia-Cina ore 14

Week 3 (Pool 7 – Apeldoorn, Paesi Bassi)

09 luglio: Italia-Belgio ore 17

10 luglio: Italia-Serbia ore 17

12 luglio: Italia-Turchia ore 19

13 luglio: Italia-Paesi Bassi ore 16