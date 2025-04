Volley, tutto in una notte! Chi va in finale tra Perugia e Civitanova?

Tutto in una notte: sarà Perugia o Civitanova a raggiungere Trento nella finale di Superlega? Epilogo su cui avrebbero scommesso davvero in pochi dopo due sfide della serie di semifinale con Perugia che era avanti 2-0 e aveva il primo match ball in casa. Gara3 ha cambiato l’inerzia della serie e domani sera si gioca una gara5 dall’esito incertissimo con la Sir Susa Vim che ha il vantaggio di giocare in casa ma arriva da due sconfitte che ne hanno minato le certezze e una Civitanova carichissima che quest’anno poche volte ha sbagliato le partite che contavano veramente.

La semifinale playoff tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova si deciderà al Palabarton domani, giovedì alle 20.30, in una gara 5 da dentro o fuori che promette emozioni forti. Sul piatto c’è un biglietto per la finale scudetto contro Trento, un posto sicuro per la Champions League del prossimo anno ma anche la possibilità di scrivere un pezzo importante della stagione per entrambe.

La Lube ci crede, e lo ha dimostrato con una gara 4 perfetta, vinta per 3-0 grazie a una prova corale intensa e continua. Nikolov e Bottolo sono stati i trascinatori, ma l’intera squadra ha risposto presente. La presenza, seppur solo in panca, del capitano Fabio Balaso a venti giorni dalla frattura alla mano, ha dato ulteriore energia, mentre il titolo di MVP è andato al libero Bisotto, simbolo di una squadra che ha saputo soffrire e lottare. Il muro, solido e sempre puntuale, e la battuta tattica hanno messo costantemente sotto pressione la ricezione umbra.

Perugia, dall’altra parte, sembra aver perso parte della brillantezza che l’ha accompagnata per lunghi tratti della stagione. In gara 4 ha faticato in contrattacco, ha subito la fisicità marchigiana e ha mostrato qualche segnale di tensione. Ishikawa ha vissuto una serata complicata e in generale la squadra di Lorenzetti dovrà ritrovare lucidità, energia e soprattutto una maggiore qualità nei momenti decisivi.

Gara 5 sarà una sfida di nervi, tecnica e cuore. Perugia parte con il vantaggio del fattore campo, ma dovrà scrollarsi di dosso la pressione e ritrovare la sua miglior pallavolo per centrare l’obiettivo finale. Civitanova arriva col vento in poppa e con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere. Serve l’ultima scintilla, poi sarà finale.

Civitanova dovrebbe schierare Boninfante in regia, Lagumdzija opposto, i centrali Chinenyeze e Podrascanin, le bande Bottolo e Nikolov e Bisotto libero. Perugia risponderà con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, i centrali Solè e Loser, le bande Plotnytskyi e Semeniuk e Colaci libero.