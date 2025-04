Volley femminile, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee. Tripla conferma in Champions League

Tre squadre italiane giocheranno la Champions League 2025-2026 di volley femminile, le stesse che nel weekend del 3-4 maggio saranno impegnate nella Final Four che a Istanbul assegnerà il massimo trofeo continentale. Conegliano, Milano e Scandicci si sono confermate ai massimi piani europei: le Pantere e le meneghine si sono qualificate alla competizione in virtù del loro status di finaliste scudetto, mentre le toscane si sono meritate il massimo palcoscenico in quanto meglio piazzate in regular season alle spalle delle rivali

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale di Champions League, mentre Scandicci se la dovrà vedere con le turche del VakifBank Istanbul: una realtà italiana si presenterà alla prossima edizione da Campionessa d’Europa? La corazzata veneta cercherà di difendere il titolo in terra anatolica, la Numia e la Savino Del Bene inseguiranno la propria gloria della propria storia.

Il pass per la CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza, è finito nelle mani di Novara (quarta in regular season, meglio piazzata dopo le tre ammesse in Champions League): le piemontesi avranno così la possibilità di replicare il trionfo di qualche settimana fa. Grande novità in Challenge Cup, ovvero la terza manifestazione continentale: l’Italia sarà rappresentata da Chieri, che ha vinto i playoff per il quinto posto regolando Chieri (detentrice del trofeo).

QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

Champions League: Conegliano e Milano (finaliste scudetto), Scandicci (meglio piazzata in regular season dopo le finaliste).

CEV Cup: Novara (meglio piazzata in regular season dopo le qualificate alla Champions League).

Challenge Cup: Vallefoglia (vincitrice dei playoff per il quinto posto).