Volley, Conegliano insuperabile: Pantere Campionesse d’Italia, Milano ko. Settimo scudetto consecutivo

Conegliano si è laureata Campionessa d’Italia per la settima volta consecutiva, sconfiggendo Milano per 3-0 (25-22; 25-20; 25-21) nella gara-3 della finale tricolore andata in scena davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Pantere hanno conquistato l’ottavo scudetto della propria storia, chiudendo con un secco 3-0 la serie conclusiva che metteva in palio il titolo: dopo il successo ottenuto per 3-1 nella partita d’apertura, le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte con il massimo scarto nei due successivi incontri ed è potuta partire la festa tra le mura amiche.

La corazzata veneta si conferma imbattibile quando si lotta per un trofeo e ha infilato il quinto successo di fila nelle ultime settimane dopo che Novara aveva interrotto l’imbattibilità della compagine gialla nella gara-2 della semifinale dopo 50 affermazioni consecutive. Il sogno delle meneghini si spegne per la terza occasione nella serie decisiva, ma se nelle due precedenti apparizioni del 2022 e 2023 (quando il sodalizio lombardo faceva base a Monza) c’era stata lotta, in questo caso la serie è stata a senso unico e si sono pienamente visti i 17 punti di differenza che figuravano in classifica generale al termine della regular season di Serie A1.

Conegliano ha lasciato sul tavolo soltanto un set, dimostrando una superiorità schiacciante rispetto alla formazione guidata da Stefano Lavarini. L’Imoco apre nuovamente la bacheca in questa stagione dopo aver già alzato al cielo Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Mondiale per Club e regolando Milano per l’ottava volta in questa annata agonistica. Le due squadre si affronteranno nuovamente il prossimo 3 maggio a Istanbul nella semifinale della Champions League, rivincita dell’atto conclusivo vinto l’anno scorso proprio dalle veneta: chi vincerà si regalerà la sfida decisiva contro la vincitrice di VakifBank-Scandicci.

Conegliano ha raggiunto Bergamo al secondo posto nell’albo d’oro della Serie A1 e ora il record della mitologica Olimpia Teodora Ravenna (undici scudetti consecutivi dal 1981 al 1991) è un po’ più vicino. La partita di questa sera è stata a senso unico, quando le padrone di casa decidevano di accelerare mettevano pressione alle avversarie e operavano il break risolutore, non c’è mai stata la sensazione che Milano potesse riaprire la serie.

Prestazione sopra le righe della bomber Isabelle Haak (22 punti) e della schiacciatrice Gabi (16), affiancata di banda da Zhu Ting (6) sotto la regia di Joanna Wolosz, al centro Sarah Fahr (5) e Cristina Chirichella (3), impeccabile il libero Monica De Gennaro. A Milano non è bastata l’opposto Paola Egonu (18), Myriam Sylla ha giocato soltanto alcuni scambi (2), di banda sono state schierate Helena Cazaute (10) e Nika Daalderop (8), 6 punti per la palleggiatrice Alessia Orro, 5 per la centrale Anna Danesi.