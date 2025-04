Volley femminile, Conegliano trema un set con Novara e poi domina gara-3 della semifinale scudetto

Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (16-25; 25-18; 25-11; 25-15) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile, portandosi così sul 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia hanno lasciato sfogare le piemontesi nel primo set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e poi hanno messo il turbo, dominando i successivi parziali con grande disinvoltura e tornando a ruggire dopo le fatiche di otto giorni fa.

Le Pantere hanno tremato per una mezz’ora contro le Zanzare, che settimana scorsa avevano firmato la magia interrompendo la striscia di 50 vittorie consecutive detenuta dalla corazzata veneta, ma poi le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono sciolte e hanno ristabilito quelle che sono sulla carta le gerarchie della vigilia. Conegliano si è così portata a un successo dalla qualificazione alla finale e potrebbe chiudere i conti mercoledì 9 aprile, quando al PalaIgor si disputerà l’attesissima gara-4.

Il sestetto di coach Lorenzo Bernardi sarà obbligato a inventarsi una nuova grande impresa tra le mura amiche per poi giocarsi il tutto per tutto nella bella eventualmente prevista il prossimo fine settimana. Ricordiamo che la vincitrice di questo rovente confronto contenderà lo scudetto a chi avrà la meglio nella serie tra Milano e Scandicci (le meneghine conducono per 2-0).

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (21 punti, 4 muri) e delle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi (19 punti a testa) sotto la regia di Joanna Wolosz, al centro hanno giocato Cristina Chirichella (8 punti, 2 muri, 2 ace) e Sarah Fahr (6 punti, 2 muri), impeccabile il libero Monica De Gennaro. A Novara, reduce dalla conquista della CEV Cup, non sono bastate Tatiana Tolok (13), Lina Alsmeier (12) e Mayu Ishikawa (8).