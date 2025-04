Volley femminile, le prime convocazioni di Julio Velasco: l’Italia apre la stagione con un collegiale

L’Italia farà il proprio debutto stagionale il prossimo 4 giugno, quando affronterà gli USA a Rio de Janeiro (Brasile) nel primo incontro valido per la Nations League di volley femminile. Le azzurre sono attese dalla lunga trasferta in terra sudamericana (dove affronteranno anche Germania, Cechia e Brasile), dove scalderanno i motori in vista dei successivi appuntamenti della competizione e soprattutto dei Mondiali in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

C’è grande attesa per rivedere all’opera le Campionesse Olimpiche e nel frattempo la nostra Nazionale sta muovendo i primi passi. Il CT Julio Velasco ha infatti diramato le prime convocazioni di questa stagione, selezionando sedici pallavoliste per il raduno previsto al centro Pavesi di Milano da lunedì 7 a venerdì 11 aprile. Sono naturalmente assenti tutte le big perché ancora impegnate con i rispettivi club nei playoff.

Queste le giocatrici convocate dal Guru per incominciare la nuova stagione azzurra: Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Martina Bracchi, Alice Degradi, Chidera Blessing Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Adhuoljok John Majak Malual, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Sara Panetoni, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Alice Tanase.