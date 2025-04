Alcaraz chiarisce il forfait a Madrid: “Devo ascoltare il mio corpo. Cercherò di giocare a Roma, il Roland Garros è l’obiettivo”

La notizia era già nota a precedere la conferenza stampa convocata quest’oggi a Madrid e Carlos Alcaraz non ha potuto fare altro che confermare il suo forfait dal Masters1000 nella capitale spagnola. “Ho avuto un problema all’adduttore destro, ma si è presentato anche un’altra problematica al bicipite femorale sinistro“, ha rivelato Carlitos.

“Ho aspettato tutto l’anno per poter giocare a Madrid, ma devo ascoltare il mio corpo. Questo è un posto che mi offre tante emozioni, ma le cose non sono andate come volevo. Abbiamo deciso di non correre rischi per il futuro. È una decisione difficile, ma è quella giusta. Ora cercherò di riposare e recuperare per poter tornare in campo il prima possibile“, ha sottolineato Alcaraz.

Il n.3 del mondo ha chiarito le sue intenzioni sulla programmazione: “Penso che tornerò ad allenarmi gradualmente tra uno/due settimane, ma non voglio dare nulla per scontato. Cercheremo di giocare a Roma e soprattutto essere al Roland Garros. Questo è l’obiettivo“.

Una situazione non nuova per l’iberico, ricordando il problema al braccio del 2024 che aveva caratterizzato il suo avvicinamento allo Slam parigino, poi vinto: “Sono meno preoccupato rispetto alla stagione scorsa. Quel periodo è stato molto difficile perché, con il problema all’avambraccio, non sapevo quando sarei riuscito a colpire bene la palla. Ora, con questo infortunio, è diverso. So che tornerò più forte e spero che sarà come 12 mesi fa“, ha concluso.