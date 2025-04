Carlos Alcaraz salta il torneo di Madrid: Jannik Sinner sarà n.1 almeno fino al termine del Roland Garros

Se ne parlava già da giorni, ed è arrivata la conferma. Carlos Alcaraz non sarà al via del Mutua Madrid Open 2025 a causa dei problemi fisici accusati durante la finale dell’ATP500 di Barcellona domenica scorsa. Gli esami effettuati questa settimana hanno evidenziato che il giocatore originario di Murcia ha una piccola lesione al muscolo adduttore della gamba destra, che gli impedirà di giocare davanti al pubblico della capitale spagnola.

Dopo l’atto conclusivo catalano nulla faceva presagire che Carlos non avrebbe potuto partecipare al torneo di Madrid. Il murciano si è mostrato positivo in conferenza stampa, affermando di sentirsi bene, nonostante i problemi fisici, e che avrebbe atteso gli accertamenti. Le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della settimana, in occasione di vari eventi pubblici, hanno seguito lo stesso percorso. Si sentiva bene e si trattava di problemi che conosceva già, quindi tutti si aspettavano che partecipasse al 1000 in Spagna.

A quanto pare la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha evidenziato una piccola lesione, che richiede riposo per evitare problemi più gravi. Alcaraz non potrà quindi giocare a Madrid, dove raggiunse i quarti di finale nel 2024. Perderà quindi 200 punti, dando la possibilità ad Alexander Zverev di aumentare il suo attuale vantaggio sullo spagnolo nella lotta per il secondo posto in classifica, in vista del Roland Garros.

La sua presenza al torneo di Roma, che inizierà tra due settimane, resta ancora incerta. In questo momento la preoccupazione più grande del team dell’iberico è non mettere a repentaglio la sua presenza allo Slam parigino, che è il suo grande obiettivo dell’anno, insieme a Wimbledon. Nella conferenza stampa delle 12.30 di oggi, Alcaraz farà il punto della situazione.

Da un certo punto di vista, può invece sorridere Jannik Sinner. Il n.1 al mondo ha infatti la certezza, a prescindere da quello che accadrà negli Internazionali d’Italia e a Parigi, di rimanere in vetta al ranking fino alla fine del Major francese. In sostanza, l’altoatesino raggiunge le 52 settimane consecutive sul trono.