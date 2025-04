Mattia Bellucci si fa rimontare da Damir Dzumhur a Madrid: eliminazione al primo turno per il lombardo

Una brutta sconfitta per Mattia Bellucci nel primo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, il lombardo (n.66 del ranking) andava a caccia del primo successo nel singolo incontro nella capitale spagnola, ma il bosniaco Damir Dzumhur (n.63 ATP) si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6 6-2 6-2 in 2 ore e 36 minuti di partita. Un match nel quale Bellucci ha commesso tanti errori, dando modo al suo rivale di prendere il largo e faticando non poco nella gestione dei turni al servizio.

Nel primo set l’azzurro cancella nel secondo game due palle break, sfruttando bene le sue rotazioni mancine. Nel gioco successivo è lui a piazzare il colpo ai vantaggi, approfittando di qualche “fuori giri” dell’avversario. Un break custodito gelosamente da Mattia, in sofferenza però nei turni al servizio, faticando non poco con la seconda. Nell’ottavo e nel decimo game due palle break sono cancellate e il 6-4 gli sorride.

Nel secondo set il break in apertura di Mattia ha il sapore dell’illsione. Bellucci, infatti, subisce il contro-break e non sfrutta la chance del nuovo break nel gioco successivo. La frazione si gioca punto a punto e sono gli errori a fare la differenza. Il nostro portacolori fatica terribilmente col dritto e Dzumhur in maniera perfetta lo va spesso a pungolare, ottenendo così il break nel decimo game e aggiudicandosi il parziale 6-4.

Nel terzo set Dzumhur fa la differenza in termini di concretezza, contrariamente a Bellucci che nei punti decisivi non è preciso. E così nel secondo game c’è il break del bosniaco, che salva tre palle del contro-break poco dopo. Il tennista nostrano ha poi un’altra palla del contro-break nel settimo gioco, ma anche in questo caso non c’è pragmatismo. È l’ultimo fuoco di una partita, visto il 6-2 conclusivo.