Vela, Semaine Olympique Française 2025: Italia con tante carte da podio anche senza Renna e Maggetti

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della Semaine Olympique Française 2025, prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di vela olimpica (Sailing Grand Slam) che si terrà nelle acque francesi di Hyeres da lunedì 21 a sabato 26 aprile. Aspettative importanti in casa Italia, dopo i cinque podi raccolti nella prima uscita dell’anno al Trofeo Princesa Sofia.

Spedizione tricolore che dovrà però fare i conti con almeno un paio di assenze pesanti tra cui le stelle del windsurf Nicolò Renna (secondo a Palma di Maiorca) e Marta Maggetti, rispettivamente oro mondiale e campionessa olimpica in carica della classe iQFoil. La flotta azzurra si preannuncia comunque molto competitiva in numerose categorie, sulla scia di un inizio di 2025 abbastanza incoraggiante.

Grande attesa nei Nacra 17 per un nuovo capitolo della rivalità tra il nostro attuale equipaggio di punta Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei ed i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet, che hanno avuto la meglio un paio di settimane fa in Spagna grazie ad una rimonta pazzesca, senza sottovalutare altri Paesi temibili come Austria e Francia.

Obiettivo podio sicuramente anche per chi ha già brillato nella baia di Palma: Riccardo Pianosi nel Formula Kite, Emma Mattivi e Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6, Lorenzo Chiavarini nel singolo maschile ILCA 7, Elena Berta/Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini nel 470 misto, Jana Germani/Bianca Caruso e Sofia Giunchiglia/Giulia Schio nel doppio femminile 49erFX.