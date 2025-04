Vela, Semaine Olympique Française 2025: Ugolini-Giubilei e Pianosi brillano nella prima giornata

Italia subito competitiva nella prima giornata della Semaine Olympique Française 2025, prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di vela olimpica (Sailing Grand Slam). Condizioni meteo ideali a Hyeres, con cielo soleggiato e brezze leggeri che hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le prove in programma oggi.

Avvio positivo tra i Nacra 17 per Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, al comando della classifica provvisoria alla pari degli austriaci Farese/Zochling scartando un 14° posto e mettendo a referto una prima ed una seconda posizione nelle altre due regate di flotta disputate. Day-1 incoraggiante anche nel 470 misto, con tre equipaggi azzurri nella top8 overall: 2° posto assoluto a soli due punti dai leader tedeschi Diesch/Markfort per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (3-4), 5° per Elena Berta/Giulio Calabrò (8-3) e 8° per Flavio Fabbrini/Sveva Carraro (11-9).

Partenza lanciata anche nel Formula Kite per Riccardo Pianosi, in vetta alla generale con un punto di margine sul fenomeno singaporiano Max Maeder (1-1-4-2 nel gruppo giallo) grazie ad un secondo e tre primi posti nel gruppo blu, mentre Lorenzo Boschetti è ottavo. Nel kite femminile Tiana Laporte è la migliore delle italiane in 13ma piazza. In assenza di Nicolò Renna e Marta Maggetti, nel windsurf l’azzurro meglio piazzato in classifica dopo quattro prove Course è Leonardo Tomasini 13°, ma si difende bene anche l’altro giovane Federico Alan Pilloni 16°.

Inizio di settimana abbastanza deludente in Francia nel doppio femminile 49erFX per le due coppie tricolori di riferimento, con Jana Germani/Bianca Caruso in 12ma piazza (19-1-27) e Sofia Giunchiglia/Giulia Schio in 17ma scartando una squalifica e mettendo a referto un 21 ed un 5. Vicini alla top10 nel doppio maschile 49er Valerio Marchesini/Leonardo Chistè, che si attestano al 13° posto dopo tre prove abbastanza solide.

Conferme importanti ad alti livelli nel singolo femminile ILCA 6 dopo il Trofeo Princesa Sofia per Chiara Benini Floriani e per l’emergente Emma Mattivi, rispettivamente quinta e undicesima overall. A ridosso delle migliori anche Carolina Albano 18ma e Giorgia Della Valle 21ma. Un solo azzurro in top20 nel singolo maschile ILCA 7 con il sorprendente 9° posto provvisorio di Attilio Borio.