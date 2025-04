Fabio Fognini polemizza con Madrid: “ATP cosa mi proponi dopo 20 anni?”. Cos’è successo

Fabio Fognini giocherà le qualificazioni del Masters 1000 di Madrid da numero 112 del ranking ATP, con l’obiettivo di accedere al tabellone principale del torneo che scatterà il prossimo 23 aprile sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 37enne ligure, reduce dalla sconfitta subita al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro l’argentino Francisco Cerundolo, non vince un incontro dallo scorso 12 marzo, quando ebbe la meglio sull’australiano Tristan Schoolkate al Challenger di Cap Cana.

L’impatto con Madrid non è però stato dei migliori per l’ex numero 9 del mondo, che sui social si è lamentato per l’alloggio fornito dagli organizzatori. Fabio Fognini non ha gradito la stanza di albergo, che nei video pubblicati su Instagram sembra essere non arredata e dotata di un letto stretto. La sistemazione non sembra avere soddisfatto il tennista italiano, abituato ad altri standard: “Dopo 20 anni… Voilà! Atp, cosa ci proponi?“, accompagnando la foto con le note di “We Can Do Better“.

Fabio Fognini beneficerà poi di una wild-card agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dunque lo vedremo direttamente nel tabellone principale senza dover faticare nelle qualificazioni e verosimilmente senza trovare una sistemazione alberghiera inferiore ai suoi standard.