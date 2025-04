Trento-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 finale, programma, streaming

Oggi domenica 27 aprile (ore 18.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. Alla ilT Quotidiano Arena incomincerà la serie che assegnerà il tricolore: chi vincerà tre partite conquisterà il titolo e succederà a Perugia nell’albo d’oro. I dolomitici avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico in questo appuntamento d’apertura e hanno goduto di più giorni di riposo agli avversari dopo le semifinali.

I Campioni d’Europa hanno regolato Piacenza in tre incontri dopo due avvincenti tie-break nelle due partite iniziali, mentre la Lube si è resa protagonista di una funambolica rimonta contro Perugia dopo aver annullato un match-point in gara-3. I ragazzi di coach Fabio Soli partiranno leggermente favoriti nel pronostico, ma si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato tra la prima e la terza forza della regular season di Superlega.

Trento si affiderà agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Kamil Rychlicki, ai centrali Flavio Gualberto e Jan Kozamernik, al regista Riccardo Sbertoli e al libero Gabriele Laurenzano. Civitanova farà leva sul bomber Adis Lagumdzija, sui martelli Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, sui centrali Giovanni Maria Gargiulo e Barthelemy Chinenyeze, sul palleggiatore Mattia Boninfante e sul libero Francesco Bisotto.

Guarda Trento-Civitanova su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-CIVITANOVA VOLLEY OGGI

Domenica 27 aprile

Ore 18.30 Finale scudetto volley maschile, gara-1: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.