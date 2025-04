Tiro a volo, Simona Scocchetti in testa dopo 50 piattelli dello skeet a Buenos Aires

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo si apre con un buon viatico per l’Italia: a Buenos Aires, in Argentina, dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet femminile Simona Scocchetti è in testa da sola senza errori, ma anche Martina Bartolomei e Giada Longhi sono in piena corsa per l’ingresso in finale, seppur leggermente attardate.

Dopo 50 dei 125 piattelli delle qualificazioni l’azzurra Simona Scocchetti (Esercito) è in testa alla graduatoria da sola, essendo l’unica tiratrice a chiudere la prima giornata di gare con un perfetto 50/50 nelle due serie previste.

Alle spalle della tiratrice italiana si piazza in solitaria in seconda posizione la statunitense Kimberly Rhode, a quota 49/50, seguita dalle due connazionali Samantha Simonton e Dania Jo Vizzi, appaiate in terza posizione a quota 48/50.

Si attesta nel gruppo di sette atlete in quinta posizione a quota 47/50 l’italiana Martina Bartolomei (Aeronautica Militare), mentre nel quintetto a quota 46/50, che condivide la dodicesima piazza trova collocazione la terza azzurra in gara, Giada Longhi (Fiamme Oro).