Tiro a volo, Andrea Benelli: “Arriva un momento in cui devi lasciare. Auguri a Lodde”

Dopo la ratifica ufficiale degli scorsi giorni, con il passaggio di consegne da direttore tecnico del comparto di skeet della nazionale italiana di tiro a volo, Andrea Benelli – tiratore e allenatore plurititolato in ambito continentale, mondiale e olimpico – ha spiegato il perché del suo addio al ruolo.

“La scelta di fare un passo indietro – ha spiegato il toscano – e di lasciare la guida tecnica della Nazionale è stata molto difficile per me. Il tiro a volo è la mia vita da sempre e l’ho vissuto appieno sia come tiratore sia come tecnico. Arrivare, però, un momento della vita in cui, seppur con grande sofferenza, in cui dire basta e lasciare”.

Poi aggiunge: “Non è un addio perché la passione che animato la mia attività in tutti questi anni non è svanita. Credi di aver dato il mio meglio e di aver garantito alla mia Italia tanti risultati importanti che sono incisi in maniera indelebile nel mio cuore. Li saranno custoditi tra le cose più preziose. Auguro a Luigi Lodde una grande carriera come tecnico. Ha sempre dimostrato tanta professionalità, assoluta serietà e grande passione. Buon lavoro!”.

Queste invece le parole di Luigi Lodde, che appende il fucile al chiodo e da atleta passa subito a tecnico con un ruolo di grande responsabilità. Il sardo ha detto: “Ringrazio Andrea Benelli e il presidente Luciano Rossi per il loro benvenuto in questa nuova veste. E’ una sfida impegnativa e sono pronto a dare il massimo per non deludere le aspettative e aiutare tutti gli atleti a mia disposizione a fare del loro meglio”.