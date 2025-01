Tiro a volo: Luigi Lodde nuovo direttore tecnico dello skeet! Succede a Benelli, Conti confermato nel trap

In vista del quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, la Federazione Italiana Tiro a Volo ha reso note le sue nuove cariche tecniche relative ai comparti di skeet e trap per l’avventura che porterà sino alla manifestazione californiana.

La grande novità è quella dell’insediamento di Luigi Lodde nello skeet: il sardo, 44 anni, due partecipazioni alle Olimpiadi di atleta (Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), che nel suo palmares vanta anche tre titoli europei e una vittoria alle Finals di Coppa del Mondo, passa dalla carriera di atleta a quella di direttore tecnico succedendo a una figura mitica e titolata a tutti i livelli come Andrea Benelli, che già nelle scorse settimane aveva fatto capire di voler fare un passo indietro, a qualche mese di distanza dall’oro a Cinque Cerchi vinto da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel Mixed Team di skeet a Parigi 2024.

“Sono profondamente onorato – racconta Luigi Lodde al sito FITAV – di aver ricevuto la proposta di diventare il direttore tecnico della nazionale di skeet. Accetto con grande soddisfazione la nuova sfida che mi attende e lavorerò insieme alla federazione per raggiungere traguardi sempre più importanti. Con la nomina di direttore tecnico finisce oggi la mia carriera agonistica iniziata quando avevo 13 anni e terminato 31 anni dopo. Ci tengo a ringraziare la federazione ed il presidente Rossi che mi son stati sempre vicini come una famiglia. Grazie ad Andrea Benelli che, anche nei momenti più difficili e travagliati, mi ha insegnato tanto e mi lascia in eredità una squadra di altissimo livello. Non sarà facile fare meglio dei miei predecessori, ma ci proverò con tutto me stesso”.

Grande novità nello skeet, tutto invariato invece nel trap: Marco Conti infatti è stato confermato come direttore tecnico del comparto azzurro, dopo essersi insediato nel 2023 in sostituzione di Albano Pera e aver portato Silvana Stanco all’argento individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024; oltre che un contingente pieno, di quattro qualificati, alla manifestazione francese.

“Ringrazio il Consiglio Federale per la conferma della fiducia che mi è stata accordata ormai due anni fa – ha dichiarato il tecnico – Sono molto orgoglioso del lavoro fatto fino ad oggi e davvero molto contento di poter continuare con l’obiettivo dei prossimi Giochi”.

I direttori tecnici Luigi Lodde e Marco Conti avranno tempo in questi mesi di cominciare a visionare e costruire le loro squadre. Primo appuntamento in agenda, la Coppa del Mondo di Buenos Aires in Argentina: in programma dal 1° all’11 aprile 2025.